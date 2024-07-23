Бектенов напомнил акимам, что строительный сезон скоро завершится

Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Особенно премьер поторопил северные регионы

Фото: пресс-служба правительства РК

Вопрос реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе заседания было отмечено отставание от графика и необходимость усиления, активизации работ по строительству объектов ПМСП на сельских территориях. Так, в Карагандинской области из 78 запланированных к реализации работы начаты только на трети объектов. В области Жетысу лишь для 75% объектов заключены договоры на СМР.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация Национального проекта, который завершается в этом году, одна из приоритетных задач правительства. Вопрос исполнения поручения президента по строительству медорганизаций на сельских территориях рассматривался ранее – в феврале текущего года.

«Акиматам требуется усилить ежедневный контроль за своевременным и качественным ходом строительства всех объектов. Обращаю внимание акимов Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и области Жетысу. Необходимо учитывать, что строительный сезон, особенно для северных регионов, скоро завершится. Все объекты должны быть сданы в установленные сроки. При этом следует обеспечить соблюдение всех нормативных требований строительства», — акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Он также подчеркнул необходимость продолжения работ по ремонту многопрофильных районных больниц и формирования перечня необходимого медицинского оборудования для качественного оснащения организаций здравоохранения.

Глава правительства отметил, что на реализацию Нацпроекта выделено 60,3 млрд тенге, свыше 21 млрд из которых регионы уже получили. Финансирование оставшихся объектов прорабатывается дополнительно – для ускорения решения данного вопроса дано соответствующее поручение профильным ведомствам. Перед министерством здравоохранения поставлена задача по мониторингу за ходом строительства с выездом на объекты на постоянной основе до их завершения.

#строительство #Бектенов #акимы #сезон

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