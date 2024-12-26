Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований, открытой в связи с авиакатастрофой самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

26 декабря в Азербайджане объявлен траур. Память погибших почтили минутой молчания.

«В этот трудный момент от имени правительства Казахстана и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семьям, родным и близким погибших. Разделяя боль утраты, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате авиакатастрофы, азербайджанскому народу – терпения и стойкости. Мы окажем братскому Азербайджану соответствующую помощь и всестороннюю поддержку», — написал Олжас Бектенов.

Ранее глава правительства выразил соболезнования родным погибших казахстанцев, а также поручил оказать всемерную поддержку всем пострадавшим гражданам Азербайджана, России, Кыргызстана. Необходимая помощь оказывается членам семей погибших пассажиров, прибывающих в город Актау.