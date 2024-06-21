Бектенов назвал основные меры по развитию казахстанской экономики

Отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании палат парламента, премьер-министр РК Олжас Бектенов рассказал о мерах по достижению роста экономики на уровне 6%, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку и текущую ситуацию у основных торговых партнеров, правительство приложит все силы для достижения поставленной главой государства задачи по обеспечению роста экономики.



На сегодняшний день хорошие показатели роста на уровне 8% демонстрируют сферы строительства, транспорта и связи. На фоне масштабных паводков в торговле было отмечено определенное снижение. Однако на сегодняшний день динамика роста в этой сфере активно восстанавливается.



В целом в качестве ключевых точек роста экономики правительство выделяет строительство, инфраструктуру, обработку и АПК. Этим отраслям будет оказываться приоритетная поддержка.



Правительство активно вовлекает ресурсы и средства холдингов «Самрук-Казына» и «Байтерек», рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. По линии «Байтерек» в текущем году планируется профинансировать проекты на сумму более 3 трлн тенге, за счет средств «Самрук-Казына» – на сумму более 700 млрд тенге.



Также он перечислил меры, которые принимает Кабмин:

– в строительстве планируется ввести не менее 18 млн кв. м жилья;

– запущены новые льготные ипотечные программы «Отбасы банка» – «Отау» и «Наурыз». По ним уже приняты заявки от 64 тыс. человек;

– на строительство арендного жилья дополнительно выделено 222 млрд тенге;

– запланированы строительство, реконструкция и ремонт более 12 тыс. км автодорог – это рекордные цифры;

– необходимой инфраструктурой будут обеспечены территории 13 специальных экономических и индустриальных зон, а также малых промышленных зон;

– за счет прокладки новых газовых сетей планируется газифицировать дополнительно 87 населенных пунктов;

– ведется строительство газоперерабатывающих предприятий;

– для поддержки отечественных товаропроизводителей в 4 раза расширен перечень изъятий из национального режима. В начале года он состоял из порядка 1 тыс. товаров. Сейчас в нем более 4 тыс. наименований.