Бектенов поддержал критику предпринимателей в адрес "Самрук-Казына"

Фото: пресс-служба правительства РК

Ход реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как отметил премьер, в настоящее время имеет место затягивание экспертизы проектов. Кроме того, в области Улытау и Костанайской области сдвигаются сроки строительства объектов.

С комментариями по данным вопросам выступили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, а также акимы регионов – Берик Абдыгалиулы и Кумар Аксакалов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что вопрос реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» неоднократно рассматривался в Правительстве, но реальных положительных результатов пока нет.

- В прошлом году планировалось построить 309 объектов. Однако подготовка документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянули с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы. Поэтому были провалены сроки начала строительства медобъектов на селе, — сказал премьер-министр.

По его словам, в прошлом году акиматы должны были обеспечить привязку типовых проектов к местности, но и эта работа не завершена. В целом на текущий год только по 239 объектам готова проектная документация, из них лишь по 109 определены подрядчики. По остальным вопрос пока открыт.

- Строительные работы нужно начинать уже в марте-апреле. Министерство здравоохранения затягивает внесение бюджетных заявок на их финансирование. Акиматы тоже не торопятся определяться с софинансированием. До сих пор не начаты работы по капитальному ремонту и реконструкции многопрофильных центральных районных больниц. Также не ведется закуп оборудования для них. А эти процедуры занимают много времени, — указал глава правительства.

Вместе с тем Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости привлечения отечественных производителей к поставкам мебели и строительных материалов для нацпроекта. В частности, фонд «Самрук-Қазына» и его дочерние организации должны активно закупать отечественные товары, услуги и поддерживать казахстанского товаропроизводителя.

- Только на прошлой неделе глава Ассоциации легкой промышленности Салтанат Абдикаримова выступила с критикой политики по закупкам товаров фондом "Самрук-Қазына", посетовала на непрозрачность конкурсов. Я поддерживаю мнение предпринимателей. Мы должны кардинально переломить ситуацию и выстроить систему поддержки отечественных производителей, — подчеркнул премьер.

Он добавил, что для улучшения ситуации по нацпроекту необходимо значительно активизировать работу: в ручном режиме сопровождать каждый объект, начиная от этапа подготовки документации, финансирования и до его своевременной сдачи. Также важно контролировать оснащение оборудованием и обеспечение персоналом.

Глава правительства поручил акиматам областей совместно с Министерством промышленности и строительства до 1 апреля завершить проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов.