С 2023 года удалось привлечь в сферу ЖКХ свыше 605 млрд тенге.

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» ведется работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. На совместном заседании палат Парламента Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что благодаря программе удалось отремонтировать 12 тыс. км инженерных сетей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

«С начала 2023 года реализуется большая программа «Тариф в обмен на инвестиции». Только за этот период удалось привлечь в сферу ЖКХ свыше 605 млрд тенге. Это позволило в 2023-2024 годах и в текущем году провести модернизацию свыше 12 тыс. км инженерных сетей. Это тоже факторы, которые обеспечивают долгосрочное экономическое развитие», - отметил руководитель кабмина.

Также он сообщил, что в рамках масштабной программы «Тариф взамен на инвестиции» удалось привлечь в сектор ЖКХ 605 млрд тенге. Эти инвестиции позволили в 2023–2025 годах провести модернизацию свыше 12 тыс. км коммунальных сетей.

Кроме того, дополнительные ресурсы привлекаются через НУХ «Байтерек».

«В прошлом году через механизмы «Байтерека» в экономику было инвестировано порядка 4 трлн тенге. На этот год перед «Байтереком» поставлена задача вложить в экономику не менее 8 трлн тенге. Для этого мы докапитализируем холдинг на 1 трлн тенге. В текущих условиях бюджетных ограничений задача сложная, но выполнимая. Мы сейчас изыскиваем средства. Свои обязательства выполним. Это дает нам возможность предоставлять удешевленное финансирование субъектам бизнеса. В текущих условиях достаточно высокой базовой ставки Нацбанка, получить кредит в банке свыше 20% — это, на наш взгляд, неподъемная задача для бизнеса. Поэтому удешевляем их до 12,6%. Большие инвестиции через эту программу будут направлены в экономику», - подчеркнул Премьер-министр.

Инвестиции будут направлены на создание новых проектов в стране, что приведет к увеличению производственных мощностей и созданию новых рабочих мест.

В целом Правительство ведет целенаправленную работу по укреплению бюджета развития. Благодаря проводимой налоговой реформе со следующего года ожидается увеличение финансирования целей развития, в частности модернизации инфраструктуры, что создает предпосылки для устойчивого долгосрочного экономического роста.