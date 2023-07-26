Береги город смолоду!

Для участия в клубе записались порядка семидесяти подростков от 13 до 16 лет, на первую встречу пришли около сорока. Все они неравнодушны к собственному городу, который все чаще сталкивается с экологическими и инфраструктурными проблемами.

В клубе у ребят будет возможность вместе с экспертами исследовать столицу, обсуждать актуальные вопросы урбанистики и экологии, задуматься о своем месте в экосистеме города. База знаний и практик, которую они получат благодаря участию в клубных мероприятиях, поможет им в будущем бережно и ответственно относиться к месту, где живут.

– Urbanitarium и наша образовательная программа «Степные экосистемы и город» – это часть большого проекта Tabiğat Labs, который реализуется в Алматы, Атырау и Астане в партнерстве с компанией «Шеврон» и общественным фондом Urban Forum Kazakhstan. Участники проекта – независимая платформа городских исследований в Астане Fading TSE, Makerspace Astana и другие, – рассказал куратор программы Urbanitarium Astana Сlub Темиртас Искаков.

За три года работы Urbanitarium’а обучение в клубе прошли более 120 подростков. В 2021 и 2022 годах проект работал в формате летней школы в Алматы. А весной нынешнего года уже в столице прошел образовательный интенсив для школьников, который и получил продолжение в виде клуба.

На первой встрече клуба выпускники весеннего интенсива поделились своим опытом учас­тия в проекте и рассказали, как он помог им лучше узнать себя, город и природу Астаны.

– Я всегда хотела стать экологом и, пройдя весенний интенсив, только укрепилась в этом своем желании, – поделилась 14-летняя Саида Кокушева. – Каждый день был насыщенным, мы побывали в питомнике растений и на производстве экопакетов из кукурузного крахмала в поселке Жибек Жолы, провели полевое исследование в Столичном парке. У меня появилось больше мотивации двигаться дальше к моей цели. Например, мы с друзьями создали страничку в Instagram, где постим много экологической информации.

Ровесница Саиды Интисар Бахытжан несколько месяцев ждала открытия Urbanitarium Сlub в Астане. Она узнала о нем от своей алматинской подруги.

– Ребята в Алматы создали 3D- карту, с помощью которой исследуют экологию города. Участие в клубе – это отличная возможность для подростков развивать свои способности и делать это с пользой, помогая своему городу, – говорит Интисар.

В течение четырех месяцев юных астанинцев ждет насыщенная программа: теоретические и прак­тические знания об основах урбанистики и городской экологии от казахстанских экспертов, творческие мастерские, экскурсии и проектная работа над исследованием определенного природного участка. Предстоят встречи с экологами, социологами, архитекторами, специалистами по транспорту. То есть это и профориентация, и клуб единомышленников.

Участие в клубе бесплатное. Ребята будут встречаться каждую среду, а после начала школьных занятий – по субботам. В ноябре им предстоит защита собственных проектов, в том числе перед сотрудниками городского акимата, которые, возможно, почерпнут из исследований ребят нечто полезное для своей работы.

– Сейчас Астана находится в сложнейшей экологической и урбанистической ситуации. 25 лет город интенсивно развивался, ландшафт и экосистема степи сильно разрушались, и сейчас мы видим, например, тотальное загрязнение поверхностных вод реки Ишим, Талдыкольской группы озер. Строительство жилья намного опережало строительство инфраструктуры, и теперь инфраструктурный кризис бьет по всем фронтам. Мы сталкиваемся с транспортным коллапсом, загрязнением воздуха, нехваткой тепла и воды. И эти проблемы с каждым годом будут только усугубляться, – сетует Темиртас Искаков.

Чтобы переломить ситуацию, нужно изменить видение в проектировании. Нынешние подростки через 10–15 лет будут работать на различных участках, в их руках – будущее. Поэтому так важно экологическое просвещение молодежи, развитие думающего ответственного поколения казахстанцев.

Общественники даже выступают за то, чтобы уже в школах вводить такие предметы, как «Урбанистика» и «Устойчивое развитие». Понимание базовых экологических принципов и понятий необходимо каждому.

– Объединившись, мы поняли, что разом проблемы с городским планированием и устойчивым развитием не решить. Нам нужно растить новое поколение, которое будет проникаться этой философией, – считает Темиртас Искаков. – У ребят есть большая мотивация понимать, как устроены города и как можно улучшать городскую среду без ущерба природе. Их интересуют осознанное потребление и экологичный образ жизни. Да, не все из наших студентов станут архитекторами и экологами, но мы верим, что идеи и опыт, полученные на курсе, помогут им определиться с будущей профессией и станут важным этапом в формировании их взглядов на то, как развивать наши города, делая их безопасными, красивыми, интересными и комфортными для жизни.