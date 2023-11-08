Берик Асылов выступил на заседании генпрокуроров ШОС в Китае

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в работе 21-го заседания генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Сиань (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК.

Фото: пресс-служба ГП РК

Перед открытием заседания глав надзорных ведомств поприветствовал член Политбюро Центрального комитета Коммунистической Партии Китая, секретарь Политико-юридической комиссии ЦК Компартии КНР Чэнь Вэньцин.

В своем выступлении генеральный прокурор Казахстана отметил возрастающее сотрудничество органов прокуратуры Казахстана и Китая, синхронно отражающее отношения между лидерами двух государств.

На заседании ШОС руководители прокуратур (Казахстана, Индии, Ирана, Кыргызстана, Китая, РФ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии) обсудили вопросы государственной модернизации, региональной безопасности, борьбы с организованной преступностью и повышения квалификации прокуроров.

Главы надзорных органов государств-членов ШОС сошлись во мнении расширять влияние данной организации с целью обеспечения международной безопасности и правовых гарантий в процессе развития стран-участников, наращивать сотрудничество по противодействию преступлениям в финансово-экономической сфере, нарко и киберпреступности, связанным с терроризмом и экстремизмом, развивать взаимодействие между прокурорскими образовательными организациями.

По итогам встречи руководители прокуратур подписали протокол, определяющий приоритетные задачи и механизмы дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, на полях ШОС генеральный прокурор Казахстана также провел двустороннюю встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, где обсудил актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи осужденных, а также возврата незаконно выведенных активов, добавили в пресс-службе.