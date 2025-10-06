Беркутчи из области Абай занял третье место на чемпионате Азии

Культура,Спорт
171
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Национальная сборная Казахстана по құсбегілік показала высокие результаты и завоевала призовые места

Фото пресс-службы акимата области Абай

В регионе Баян-Өлгей Монголии в рамках традиционного Всемирного фестиваля «Бүркітшілер тойы» прошёл III чемпионат Азии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Международный чемпионат, который проходит уже на протяжении 36 лет,  стал культурным брендом Монголии. Каждый год на этот уникальный праздник приезжают тысячи туристов и беркутчи со всего мира. Делегацию казахстанских құсбегілер возглавили тренеры Арманбек и Базарбек Күнтуған.

В чемпионате приняли участие более 60 беркутчи. Они соревновались в двух дисциплинах: «вызов на руку» и «притравка на мякиш».

Представлявший Казахстан в составе национальной сборной беркутчи из области Абай Тәттімбет Кәпұлы со своим кречетом по кличке Қарагер занял почетное третье место. А беркутчи из Атырау Арман Кошкаров со своим орлом Аңырақай стал серебряным призером, прославив честь страны.

 

#чемпионат #беркутчи

