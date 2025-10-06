Фото пресс-службы акимата области Абай

В регионе Баян-Өлгей Монголии в рамках традиционного Всемирного фестиваля «Бүркітшілер тойы» прошёл III чемпионат Азии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Международный чемпионат, который проходит уже на протяжении 36 лет, стал культурным брендом Монголии. Каждый год на этот уникальный праздник приезжают тысячи туристов и беркутчи со всего мира. Делегацию казахстанских құсбегілер возглавили тренеры Арманбек и Базарбек Күнтуған.

В чемпионате приняли участие более 60 беркутчи. Они соревновались в двух дисциплинах: «вызов на руку» и «притравка на мякиш».

Представлявший Казахстан в составе национальной сборной беркутчи из области Абай Тәттімбет Кәпұлы со своим кречетом по кличке Қарагер занял почетное третье место. А беркутчи из Атырау Арман Кошкаров со своим орлом Аңырақай стал серебряным призером, прославив честь страны.