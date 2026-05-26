Госсоветник провел совещание по подготовке многотомника по истории Казахстана

Государственный советник Ерлан Карин провел совещание, на котором был рассмотрен ход подготовки многотомного академического издания по истории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В работе совещания приняли участие заместитель председателя редакционной коллегии, директор Национального музея Берик Абдыгалиулы, члены редколлегии: генеральный директор Института истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова Зиябек Кабульдинов, исполнительный директор фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы, а также заместитель председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования Жайык Тохтаров.

Государственному советнику было доложено о текущей работе по предпечатной подготовке шести томов академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», рукописи которых были рассмотрены и утверждены на прошедших девяти заседаниях редакционной коллегии.

В ходе совещания были обсуждены рабочие вопросы по подготовке очередного заседания редакционной коллегии, запланированного на начало июня, на котором будет рассмотрен заключительный седьмой том академического издания, посвященный периоду Независимого Казахстана.