В Астане бесплатно вакцинируют собак и кошек
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В столице проводят бесплатную вакцинацию домашних питомцев против бешенства и обработку против гельминтов, сообщает Kazpravda.kz
По данным пресс-службы столичного акимата, жители столицы могут бесплатно провакцинировать своих домашних питомцев против бешенства и провести обработку против гельминтов.
Цель – обезопасить питомцев и упростить процесс похода в ветеринарные клиники. Ветврачи сами ходят по домам и проводят ветеринарные профилактические мероприятия. Организатор - КГП на ПХВ «Астана Ветсервис» акимата Астаны.
«Для получения подробной информации можно обратиться по номеру 8 700 724 82 06, в будние дни с 09.00 до 18.00 часов», - пишут в распространенном пресс-релизе.