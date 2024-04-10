В Астане бесплатно вакцинируют собак и кошек

В столице проводят бесплатную вакцинацию домашних питомцев против бешенства и обработку против гельминтов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным пресс-службы столичного акимата, жители столицы могут бесплатно провакцинировать своих домашних питомцев против бешенства и провести обработку против гельминтов.

Цель – обезопасить питомцев и упростить процесс похода в ветеринарные клиники. Ветврачи сами ходят по домам и проводят ветеринарные профилактические мероприятия. Организатор - КГП на ПХВ «Астана Ветсервис» акимата Астаны.