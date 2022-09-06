Бесплатно восстановят документы в ЦОНах погорельцам в Костанайской области

В ЦОНах пострадавшим при пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области будут бесплатно восстанавливать документы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Правительство для граждан».

В Костанайской области уже сегодня два мобильных ЦОНа принимают граждан, чьи документы были утеряны или уничтожены при пожаре.

Погорельцы смогут бесплатно восстановить документы по линии недвижимости:

- выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;

- выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;

- выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.

Кроме этого, у граждан будет возможность бесплатно восстановить документы по линии регистрации юридических лиц:

- государственная перерегистрация коммерческих юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;

- выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств.

Мобильные ЦОНы будут располагаться в Аулиекольском и Карасуском районах по адресам: село Аулиеколь, улица Ш. Жанибек батыра, 32 и село Карасу, улица Комсомольская, 24.

Сотрудники ЦОНов будут принимать пострадавших без очереди и перерывов на обед.