Бесплатно зарегистрировать своих питомцев могут жители Астаны

Согласно закону "Об ответственном обращении с животными", с 1 сентября вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам.

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Жители столицы могут до 1 сентября бесплатно чипировать собак и кошек и зарегистрировать своих питомцев в информационной системе учета животных Tanba. Об этом сообщили в акимате Астаны, передает Kazpravda.kz.

Также чипировать своих питомцев жители столицы могут бесплатно до конца лета в "Астана ветсервис" (район Сарыарка, ул. С. Муканова, зд.2/1 (СпецЦОН).

Регистрация собак и кошек проходит в порядке живой очереди. Для процедуры регистрации необходимо приехать с животным, а также при себе иметь телефон, который зарегистрирован в базе мобильных граждан (БМГ).

Кроме того, жители Астаны могут на платной основе зарегистрировать своих домашних животных в нескольких ветеринарных клиниках столицы, добавили в акимате.

Напомним, в Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными", с 1 сентября текущего года вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам.

Постановка на учет других видов питомцев - декоративных крыс, хомяков или минипигов (карликовых свиней - прим. ред.) - останется добровольной. Если внесение информации о животном в систему будет для казахстанцев бесплатным, то за чип, бирку и саму процедуру владельцам придется заплатить из своего кошелька. Исключение сделают только для социально уязвимых категорий граждан, которые не могут себе позволить оплатить такие услуги.

Как следует из названия самого закона, основная цель нововведений — заставить людей более гуманно и ответственно относиться к домашним животным, не выбрасывать их на улицу и не допускать жестокого обращения. За нарушение закона могут привлечь к ответственности. При общественном обсуждении подзаконных актов, а именно Правил учета домашних животных, специалисты Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщали, что за отказ внесения в базу данных предусмотрена ответственность в рамках Кодекса об административных нарушениях. Нарушение правил физическими лицами влечет за собой штраф 10 МРП (в 2023 году — 34,5 тысячи тенге), для юрлиц — 30 МРП (103,5 тысячи тенге).