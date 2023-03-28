Бесплатный интернет-трафик обещают мошенники казахстанцам

При переходе по указанной ссылке пользователи попадают на сайт с опросом, в точности повторяющий фишинговые сайты.

Фото: Kazpravda.kz

Мошенники распространили в WhatsApp ссылку на сайт, где якобы можно получить 50 Гб бесплатного интернет-трафика в честь месяца Рамадан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как отмечается, рассылка о бесплатном интернет-трафике выглядит подозрительно. В ней не указано, кто именно предлагает бесплатный интернет-трафик и жители каких стран могут его получить.

При переходе по указанной ссылке пользователи попадают на сайт с опросом. Он в точности повторяет фишинговые сайты, указанные в похожих рассылках, которые распространялись ранее.

К примеру, в 2020 году пользователям предлагали получить все те же 50 Гб трафика от имени WhatsApp. Тогда фактчекеры выяснили, что эту рассылку создали мошенники, занимающиеся фишингом.

В 2022 году 50 Гб трафика уже предлагали получить от имени FIFA. Эта рассылка тоже оказалась фейком. Прикрепленная к сообщению ссылка также вела на фишинговый сайт.

Фишинг - это вид онлайн-мошенничества, при котором злоумышленники обманным путем получают персональные данные, такие как платежная информация, логины и пароли от приватных аккаунтов, приложений банков и прочее.

Подробнее о том, что такое фишинг и как не стать его жертвой, рассказывали ранее.