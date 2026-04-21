Бессмертие в слове

Стремительный взлет

Его первые стихи увидели свет, когда ему было 16. После того как в газете «Лениншіл жас» вышла статья о нем, о юном поэте заговорили все. Вот как вспоминал сам Мухтар Шаханов о том времени: «Когда редакция пригласила на встречу, у меня не было даже костюма, и я взял его у знакомого пастуха. И пришел в редакцию в пиджаке на вырост и закатанными штанинами. Популярность застигла меня врасплох – со всего Казахстана в адрес редакции пришло более 400 писем. Позже сам Шамши Калдаяков и акын Толеген Айбергенов приехали к нам в аул, чтобы встретиться со мной».

Тогда и зародилась дружба трех выдаю­щихся творческих личностей, которая продолжалась всю жизнь. Мама поэта очень тепло относилась к Шамши и Толегену, называя их «балам» – сынок.

Как и у многих его современников, у Мухтара Шаханова было тяжелое детство. Будучи ребенком, потерял отца, а из 13 детей в живых остался он один. В школе подросток начал работать, был помощником чабана, а после 7-го класса школу и вовсе пришлось бросить. Вскоре он окончил курсы трактористов…

В 1966 году выходит первый сборник его стихов с символичным названием «Счастье». Следом свет увидели и другие сборники: «Баллады», «Восходит луна», «Орлы не садятся на крыши», «Царство веры»… Его стихи узнаваемы и любимы народом. Среди самых цитируемых и известных можно назвать «Төрт ана» и «Жігерлендіру».

«Төрт ана» – «Четыре матери» – емкое и очень содержательное по смыслу стихотворение. «Судьбу от болезни беспамятства ты защити...» – поэт призывает всех помнить свои корни, своих четырех матерей: родные землю, слово, обычаи и историю. Он любил свою Родину, свой народ, родной язык и историю так сильно, как только может любить человек. Вот лишь одна из его цитат о родной земле: «Если не дорог тебе твой край, где босиком обегал каждый уголок, если не чтишь ты законов своего народа и не любишь отчий дом, ты зря живешь на свете: иссохнет твое сердце, зачерствеет твоя душа и не воздастся тебе от щедрости земли, от ее красоты, от ее изобилия».

А «Жігерлендіру» можно назвать самой лучшей стихотворной мотивацией всех времен. Многим коучам и психологам, мотиваторам не удастся пробудить в человеке желание жить, действовать, верить, сильнее, чем это сделал Мухтар Шаханов. Эти строки сегодня заполнили соцсети. Люди делятся своими историями, рассказывают о том, что именно эти стихи помогли им когда-то преодолеть трудности, поверить в себя, найти силы жить дальше. И как тут не вспомнить строки из стихотворения «Пророк» Александра Пушкина: «Глаголом жги сердца людей...»

Приведем отрывок из этого знаменитого стихотворения акына:

Өмірдің барлық сәтсіздіктерін

Бақытсыздық деп кім айтты саған?

Кім айтты саған:

Тұлпарды сүрінбейді деп,

Асауды мінілмейді деп,

Ақкөйлекті кірлемейді деп,

Қара ешкі мүжіген ағаш

Қайтадан гүлдемейді деп?

Кім айтты саған:

Жұрттың бәрі мейірбан, арайлы деп,

Жұрттың бәрі шындықты қалайды деп,

Биікті ардақтайды деп,

Асылды қорлатпайды деп...

Кім айтты саған?..

Мухтар Шаханов дружил с Чингизом Айтматовым. И их дружба была тем самым примером успешного тандема творческих людей, когда искусство сближает целые народы.

Вот как вспоминал об этом в одном из интервью сам Шаханов: «Мы с ним были очень близки – как старший и младший брат. Его смерть стала для меня тяжелым испытанием. Мы совмест­но написали две вещи: эссе с названием «Плач охотника над пропастью» и драму «Ночь воспоминаний о Сократе, или Суд на шкуре туполобого». Теперь у Чингиза Айтматова началась ни с чем не схожая вторая жизнь...»

Вчера кыргызские СМИ написали о том, что Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями Главе нашего государства Касым-Жомарту Токаеву в связи с кончиной выдающегося казахского поэта, драматурга, общественного дея­теля, народного писателя Казахстана Мухтара Шаханова. «Мухтар-ага был не только опорой для братского казахского народа, но и духовным наставником для многомиллионного кыргызского народа. Его поэтический и гражданский голос, одинаково близкий как казахскому, так и кыргызскому народу, звучал словно эхо гор и степей...» – отмечается в телеграмме.

Слова соболезнования опубликовала и сестра писателя Роза Айтматова: «Его вклад в культуру и литературу неоценим. Он был тем, кто долгое время связывал наши народы, будучи подлинным посланником дружбы. Уважение к нему проявлялось как со стороны казахского, так и кыргызского народа, и он заслуженно получил звание народного поэта.

Мухтар Шаханов обладал глубоким внутренним миром и высоким сознанием, его человеческое достоинство было велико. Его творчество пробуждало совесть человечества и обогащало духовный мир народа. Для нашей семьи он был близким другом и соратником. Мухтар Шаханов и мой брат Чингиз Айтматов вместе несли духовное бремя целой эпохи. Его литературное наследие останется с нами навсегда».

У Мухтара Шаханова было немало регалий: академик Международной Калифорнийской академии наук, индуст­рии, образования и искусств (США), почетный профессор ряда отечественных и зарубежных академий и университетов, лауреат премии Программы ООН по окружающей среде, премий Ленинского комсомола СССР и Казахстана, международных премий – «За заслуги в Тюркском мире» (Турция), «Руханият» (Кыргызстан) и других. В 1997-м клуб ЮНЕСКО «Боорукер» назвал его милосердным человеком года Центральной Азии, а в 2000-м как самому читаемому поэту за последнее десятилетие ему присуждена независимая премия «Тарлан» и звание почетного гражданина столицы Кыргызской Рес­публики – г. Бишкека.

Творчество поэта отмечено на мировом уровне. Его поэма «Заблуждение цивилизации» была переведена на десятки языков. ЮНЕСКО в марте 1999 года провела презентацию книги в своей штаб-квартире в Париже. В 2002-м за роман в стихах «Космоформула караю­щей памяти» Мухтар Шахано удостоен золотой медали им. А. Эйнштейна Международной Калифорнийской академии наук, индустрии, образования и искусств. Но самое важное звание среди всех – это звание народного поэта Казахстана и Кыргызстана.

Истина превыше всего

Он был не просто поэтом, Мухтар Шаханов проявлял активную гражданскую позицию по ключевым и важным для страны и народа вопросам. В нояб­ре 1987 года по его инициативе был создан общественный комитет «Арал – Азия – Казахстан», целью которого было спасение моря. Шаханов активно добивался, чтобы проблема Арала вышла на международный уровень. В ходе Дней Казахстана в СССР он заявлял, что официальные постановления не направлены на реальное спасение моря и не учитывают всех возможностей для борьбы с экологической трагедией.

Мы помним его прямолинейным, умеющим говорить о проблемах без обиняков и оглядок. Особенно памятно его резонансное выступление на I Съез­де народных депутатов СССР в 1989-м. Впервые с высоких трибун прозвучала правда о декабрьских событиях 1986 года в Алматы. Слова поэта стали крылатыми, их по сей день цитируют в народе: «Можно обвинить пять тысяч, десять тысяч людей. Но нельзя же обвинять весь казахский народ».

Без страха он говорил о жестоком разгоне молодежи, засекреченных материалах и поднимал вопрос справедливой оценки произошедшего. Тогда же он предложил придать казахскому языку статус государственного.

Видео его знаменитого выступления и сегодня набирает в Сети миллионные просмотры. Прошло уже почти 40 лет, а народ до сих пор восхищается его смелос­тью. Хоть это и было время гласности и перестройки, так открыто критиковать власть еще не осмеливались.

Он был очень популярен. В начале 2000-х, когда мой путь в журналистике только начинался, весть о том, что в Таразе будет встреча с Мухтаром Шахановым, мгновенно облетела весь город. Мы пошли туда с коллегой из другой редакции, не по заданию – по велению души. Небольшой актовый зал местного вуза не вмещал всех желающих. Их оказалось настолько много, что люди стояли не только в коридоре, но и на улице перед зданием. Нам удалось протиснуться внутрь, помогло служебное удостоверение журналиста. Это был первый раз, когда я увидела воочию такую большую и искреннюю любовь народа к нему.

Мухтар Шаханов был и депутатом Мажилиса Парламента РК. Он поднимал острые проблемы, говорил о наболевшем, в народе до сих пор вспоминают этот период в его карьере, добавляя: «Қара қылды қақ жарған Шаханов». Как правило, эту метафору употребляют лишь в отношении справедливых людей, для которых истина превыше всего.

...Стихи Мухтара Шаханова нашли отклик у миллионов читателей. Как истинный поэт, он останется навсегда живым, будет говорить с нами через свои произведения. И даже спустя десятки лет после его ухода строки поэта будут ложиться на сердце, вызывая гамму чувств, мотивируя, пробуждая, ведя вперед.

В завершение хочется привести его слова: «Как жизнь справедлива! Нас время рассудит. И каждому место свое отведет».