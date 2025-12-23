Плата за успех

8 мая 2026 года ему исполнилось бы 89 лет.

Он пережил смерть первой жены – Майры Аймановой, двоих старших сыновей – Мади и Саги. И когда казалось, что все лучшее осталось позади и впереди только мрак, судьба еще раз улыбнулась ему. Он дважды стал отцом, его дом ожил, и жизнь снова заиграла красками.

Ушел Асанали-ага так же красиво, как жил. Позавтракал, поплавал в бассейне, собирался на мероприятие к знакомым, а потом прихватило спину, присел – и его не стало...

В актерскую профессию «вдовий сын», как он себя называл, попал «вынужденно-случайно».

«До 18 лет я даже не знал таких слов, как «театр» или «филармония», все мои познания о культуре ограничивались фильмами «Чапаев» и «Амангельды», которые я смотрел по десятку раз, – рассказывал Асанали-ага. – Для этого я, босоногий подросток, шел пешком в соседние колхозы. И каждый раз молил Бога, чтобы Чапаев и Амангельды остались живыми! Каково же было мое удивление, когда я увидел «живого» Амангельды в театре! Я был до того простодушен, что до встречи с Елюбаем Умурзаковым не воспринимал его как актера. Это был Амангельды! И – точка!

В театральный вуз поступил вынужденно-случайно. В Алма-Ату я вообще-то приехал учиться на агронома. Поселился­ у знакомых ребят – студентов театрального факультета консерватории. Они как-то пригласили в гости своего педагога – режиссера Аскара Токпанова. Я был «принеси-подай» – помогал нак­рывать на стол и обслуживать гостя. Не знаю, чем я привлек внимание мэтра, но в какой-то момент он мне сказал: «Поступай к нам в театральный». И я… поступил!

Первые годы стеснялся говорить землякам, где учусь. У нас в ауле считали актеров легкомыс­ленными людьми, чья жизнь проходит в песнях и плясках.

Любовь к профессии пришла после встречи с корифеями казахской сцены – Серке Кожамкуловым, Идрисом Ногайбаевым, Рахилей Койшибаевой, Сабирой Майкановой, Шакеном Аймановым. Меня потрясли их образованность и интеллигентность!

Мне не стыдно признаться, что сам я в те годы был неловок, неуклюж, по-деревенски стеснителен. Никто мне в те годы не предлагал играть героев-любовников. Начинал с «фундамента», то есть с массовок. И слава богу! Зато сейчас у меня нет «одышки». То, что я сейчас имею, это компенсация за те трудные годы.

Вспоминаю Михаила Ульянова. Он для меня идеал и как человек, и как актер. Поступать в Щукинское театральное училище он приехал из Омска в кирзовых сапогах. Своим трудом, своим отчаянием, своей жесткостью и неистовым темпераментом этот русак «порвал» всех на своем пути и дошел до кондиции великого актера. А я – казах от земли. Я знаю, что такое сбор урожая и овечий кизяк. И сделай мне сейчас хоть десять памятников из золота или вдруг облей ушатом грязи – все выдержу и инфаркта уже не получу.

Первой моей самостоятельной работой на сцене была роль во втором составе трагедии «Абай». Я играл Айдара – ученика поэта. Когда режиссер постановки Азербайжан Мамбетов скомандовал: «Давай выходи!» – актеры встретили мое появление на сцене смехом. Смеяться было над чем! От того, что я не знал, куда девать руки и ноги, у меня тогда, кажется, и мысли одеревенели.

Смех старших коллег так подстегнул меня, что дальше я работал над ролью как проклятый, да еще успевал бегать вечерами в театр (он тогда был объединенным) на спектакли и русской, и казахской труппы. И зритель принял моего Айдара! Маленький успех окрылил меня.

Потом, конечно, тоже были ошибки. Бывало, снимаясь в кино, завидовал даже осветителям. «Счастливые, – думал про них, когда мучился над ролью. – Вы можете смеяться надо мной, потому что видите, что у меня ничего не получается».

Многие считают меня баловнем судьбы! Но сделал себя таким я сам. За славу, за известность, за успех на сцене и в жизни платил бессонными ночами и слезами, смертью любимой жены и уже взрослых сыновей.

Меня сейчас часто спрашивают, не боюсь ли я старости? А мне нравится быть стариком, и когда иногда кто-то обращается ко мне как к «молодому человеку», то это даже оскорбляет. Да, я уже не могу играть Козы-Корпеша, отошел от Кодара, сейчас подошел к мудрости отца Козы. Но когда выхожу на сцену, я неожиданно даже для самого себя молодею душой, потому что люблю ее…»

Цена четырех копеек

Как выросли его старшие сыновья – Мади и Саги, – Асанали и не заметил, сам тогда был очень молод.

Однажды Ашимов с сыном Саги отправился в гости к свое­му другу, который жил где-то в микрорайоне. Погода была слякотная, но таксист отказался подвозить поближе к дому. Тогда и Асанали решил пойти на принцип. На счетчике было два рубля 86 копеек. Он протянул три рубля и не торопился выходить из машины. «Чего ждете?» – буркнул водитель. «Сдачи», – невозмутимо ответил актер. «Тьфу!» – плюнул водитель и сунул 20 копеек. Асанали вернул ему 10 копеек и опять стал ждать. «Чего ждешь?» – заорал водитель. «Сдачи»…

Саги, утонченный городской парень с до боли отзывчивой и доброй душой, не понял этой сцены. «Ну что вы, ага, прицепились к нему с этими копейками?» – упрекнул он отца. Асанали ответил: «Это ты можешь не считать четыре копейки за деньги, твой отец – народный артист, лауреат Госпремии, а я сирота, вдовий сын. Для меня это деньги». И перечислил все, что он мог бы купить на четыре копейки. Четыре коробки спичек, четверть буханки серого хлеба…

Самого Асанали воспитывали мать и жена старшего брата отца – Алтынгуль-апа. Отношения между женщинами были сложными, названная мать ревновала его к родной. Мать Асанали осталась вдовой, когда ей было всего 22 года. Она так и не устроила свою жизнь. Сначала надеялась, что муж все-таки вернется, потом подрос сын.

– Такой была не только моя мать, но все женщины тех лет, – говорил Асанали-ага.

Но женское воспитание, вернее, та свобода, которую ему предоставляли мать и бабушка, считал он, пошли только на пользу:

– Грех так говорить, но иногда думаю: хорошо, что у меня не было отца. Вернись он с фронта живым, никогда не пустил бы меня в актеры. А в целом я думаю так: хорошо, что Сатпаев пошел в науку, хорошо, что Айманов пришел в искусство. Но если бы было наоборот, то из того же Айманова вышел бы академик. Талантливый человек бывает талантлив во всем. И я тоже, думаю, не остался бы незамеченным, если бы стал агрономом, я ведь приехал в Алма-Ату поступать в сельскохозяйственный – не сидел бы в конторе сложа руки. Во мне как гвоздь сидела мечта – выбиться в люди. Эта мысль не давала спокойно спать.

Мечты юности

Все, чем Асанали Ашимов увлекался, носило отпечаток его жизнелюбивой, страстной натуры. Когда-то в юности он мечтал о мотоцикле:

– Мне нравился свист ветра в ушах... Но у меня тогда не было возможности иметь даже велосипед. Только один раз смог утолить свой голод по скорос­ти: когда снимался в фильме «Водопад», то мой герой ездил на мотоцикле. Моя страсть передалась сыну Саги. Сначала я ему купил мопед, потом – мотоцикл. Сам я до 1988 года ходил пешком. То есть ездил на такси. Мне повезло: с 1970 года, когда по всем экранам Союза прошел фильм «Қыз-Жiбек», таксисты стали возить меня бесплатно. Мне и голосовать не надо было – водители, включая милиционеров, сами предлагали подвезти.

Первая машина «Чайка», которую купил Ашимов, была списан­ная из правительственного гаража, на ней когда-то возили председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина.

– Это была вещь! Весь город мне завидовал. Я к тому времени организовал свою студию. На «Чайке» можно было возить съемочную аппаратуру и снимать кадры в движении. Я ее купил всего за пять тысяч рублей. Но проездил всего год. Когда однажды уезжал в командировку, доверил ее одному разгильдяю, который разбил машину вдребезги. До сих пор мне эту «Чайку» жалко... В 1993-м купил новую «Волгу». Сам я к этому времени за руль садился редко, только когда выезжал за город, и то на пару с Саги. Сейчас езжу на джипе. Вернее, меня возят. Я себе за рулем не доверяю. Человек я горячий, нервный, а пешеход у нас невоспитанный...

Грешен ли я? Да как все – не безгрешен, но таких грехов, которые нельзя было простить, а таковыми я считаю убийство, воровство и предательство, – не было. Ну иногда, не скрою, обманывал. Но делал это во благо не только себе, но и обманутому.

И если раньше я отчитывался перед зрителем, то теперь – перед собой. В моем возрасте уже надо готовиться к таинству, которое называется смертью. Нет, я умирать не собираюсь, но чтобы уйти красиво, надо подготовить себя к этому...

P.S. Церемония прощания с Асанали Ашимовым начнется сегодня в 10.00 в Казахском нацио­нальном театре оперы и балета им. Абая. Как актер и завещал, лицо его будет открытым для всех, кто придет проститься с ним. Похоронят народного артиста СССР на Кенсае-2, рядом с первой женой Майрой Аймановой.

Покойтесь с миром, Асанали-ага.