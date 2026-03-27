Светлой памяти выдающегося ученого

Утрата
23

Медицинское и научное сообщество Казахстана понесло тяжелую, невосполнимую утрату. Ушла из жизни выдающийся ученый-фармаколог, блестящий педагог и видный общественный деятель Раиса Кузденбаева

Более полувека своей жизни она беззаветно служила отечественной науке, внеся фундаментальный вклад в развитие системы лекарственного обеспечения страны, формирование национальной научной школы и воспитание новых поколений медицинских специалистов.

Путь в науку и педагогическое призвание

Раиса Кузденбаева родилась 3 апреля 1942 года в городе Актобе. Ее жизненный путь — это история истинного призвания и целеустремленности. Окончив с отличием Актюбинский медицинский институт, она продолжила свой профессиональный рост в Москве, где успешно защитила кандидатскую диссертацию. Именно там сформировался ее глубокий интерес к фармакологии — направлению, которому она осталась верна до последних дней.

Вернувшись на родину, Раиса Салмаганбетовна посвятила себя преподаванию и исследовательской деятельности. На протяжении 35 лет она бессменно возглавляла кафедру фармакологии. Для сотен студентов ее ясные, глубокие и вдохновляющие лекции стали отправной точкой в профессию. Она создала собственную научную школу, воспитав целую плеяду кандидатов и докторов наук, для которых была не просто руководителем, но и мудрым наставником, нравственным и профессиональным ориентиром.

Научное наследие и вклад в медицину

Масштаб деятельности Раисы Кузденбаевой поражает своей многогранностью. В ее арсенале: сотни научных публикаций и фундаментальных монографий; множество патентов и непосредственное участие в разработке отечественных лекарственных препаратов; звания академика Национальной академии наук РК, Академии профилактической медицины Казахстана, а также Академии клинической и фундаментальной медицины.

Особой вехой в ее профессиональной судьбе стала работа в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Ее знания и опыт позволили вывести систему фармакологической экспертизы в Казахстане на качественно новый уровень. До последних дней она сохраняла невероятную активность: руководила научно-образовательным направлением, щедро делилась мудростью и поддерживала коллег.

Человек эпохи

Государство по достоинству оценило ее труд высокими наградами. Однако сама Раиса Салмаганбетовна главной своей гордостью и высшей наградой всегда считала успехи своих учеников и реальную пользу, которую ее работа приносила людям.

Она навсегда останется в памяти как человек исключительной порядочности, огромной внутренней силы и бесконечной преданности своему делу. Ее жизнь — это высокий и безупречный пример служения науке и обществу.

Коллектив, ученики и коллеги выражают глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким Раисы Салмаганбетовны.

Светлая память Учителю, Ученому и Человеку.

