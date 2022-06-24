Без халтуры

Девиз, который я считаю важным и для себя, и для всего общества, звучит так: «Каждый должен делать свое дело хорошо».

Все мы пользуемся рекомендациями при выборе того или иного специа­листа. Благо, сейчас в социальных сетях и мессенджерах в любой момент можно поинтересоваться контактами «проверенных» врачей, репетиторов, сантехников, тамады…

Отдавая ребенка в новую школу, мы руководствуемся отзывами родителей. Отправляясь в салон красоты, сначала штудируем их Instagram. Даже в кафе и кондитерские чаще всего ходим по советам друзей или соседей. Все потому, что боимся попасть в руки неквалифицированного или равнодушного специалиста. И если неудачная прическа со временем изменится, а пробелы в знаниях можно восполнить, то есть вещи, с которыми рисковать даже опасно.

За долгую журналистскую деятельность мне приходилось сталкиваться с сотнями представителей самых разных профессий. И настоящие профи или даже просто увлеченные и болеющие за свое дело люди всегда остаются в благодарной памяти. Неважно, кем работает человек. Важно, как он относится к своему труду и его результатам.

Совсем недавно довелось написать очерк о трудолюбивом дворнике, который в почтенном возрасте каждый день с любовью ухаживает за чистотой и порядком в своем дворе. С упоением я слушала художественного руководителя театра кукол и понимала, что это дело всей ее жизни, которому она отдается всей душой. Знакома даже с депутатом, которой хочется верить, видя ее стремление сделать нашу жизнь лучше.

Результаты самоотверженной работы сразу видны: дети с удовольствием ходят к «заряженному» учителю или на театральные постановки, соседи с теплотой отзываются о своем дворнике и не сорят. У добросовестных маляров и грамотных врачей очередь на месяцы вперед. И каждый, кто сталкивается с ними, потом еще долго говорит «спасибо», передавая свои рекомендации из уст в уста.

А что бывает, когда человек не любит свою работу, делает ее спустя рукава, только ради денег? В оркестре фальшивит скрипка, к примеру, или оказывается неровно выложенной каменщиком стена. Казалось бы, мелочь. Но ведь из-за этого горе-скрипача у кого-то из слушателей может сложиться плохое мнение об оркестре или вообще о классической музыке. А хозяин квартиры, пытаясь установить мебель, будет проклинать непутевого строителя.

От некачественной работы одного другой может что-то не успеть, не узнать, потерять, запутаться, пораниться или даже умереть. От кого-то зависят судьбы сотен и даже миллио­нов людей. Конечно, любой имеет право на ошибку. Но не на равнодушие, цинизм и халатность.

Просто делай свое дело хорошо, каким бы большим или маленьким, серьезным или увлекательным, редким или постоянным оно ни было. Каждый раз, берясь за ту или иную работу, подумай, какую пользу ты мог бы принести или какой вред нанесет твоя безучастность.

Мы часто слышим фразу: «Это всего лишь работа». И в ней есть определенный смысл: не стоит ставить работу превыше всего. Но это важная часть нашей жизни и нас самих. Если стараться делать ее все лучше и лучше, а это значит, не лениться, совершенст­воваться, переживать, то и мы сами становимся совсем другими. А какое удовольствие ты получаешь, когда выполнишь свою работу хорошо!

Всегда хочется что-нибудь купить у продавца, если он вежлив и внимателен к тебе. Водитель, с которым приятно и спокойно ехать, всегда будет иметь благодарных клиентов. Чиновник, ломающий систему в стремлении помочь слабым, будет крепко спать по ночам и пользоваться уважением подчиненных. Правитель, ставящий интересы народа выше своих, остается в веках. Звучит идеалистично? Но ведь это под силу каждому из нас.