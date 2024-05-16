Без прав, но за рулем

Патрульные полицейские остановили на территории Туранского района автомобиль, которым управлял человек, не имеющий водительского удостоверения. Установлено, что права управления транспортом горожанин лишился осенью прошлого года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Авто нарушителя водворено на штрафную стоянку.

Данное правонарушение влечет штраф в размере 50 МРП либо административный арест на 10 суток.

Приложение «Сергек Корғау» помогает полицейским выявлять на автодорогах города нарушителей ПДД и обеспечивать безопасность дорожного движения. С начала года с помощью приложения к ответственности привлечены более 200 водителей, севших за руль транспортных средств, несмот­ря на то что ранее были лишены прав.