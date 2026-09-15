История в документах и судьбах

Фундаментальное исследование, охватывающее период от основания полуавтономного Казахского ханства в 1801 году и до современности, основано на документах, научных источниках и свидетельствах очевидцев. Это позволяет еще раз взглянуть на историю родной земли и лучше понять прошлое.

Монография состоит из четырех глав, в первой их которых всесторонне проанализированы исторические предпосылки возникновения Букеевской (Внут­ренней) орды, образование ханства, политика Бокея, его роль в решении вопроса обеспечения народа благодатными землями для проживания. Сын Бокея – Жангир, третий и последний хан Орды, – вошел в историю как реформатор и просветитель. Проводимые им преобразования касались управления государством, сбора налогов, перехода степняков-кочевников к оседлому образу жизни и ведения хозяйства. За годы своего правления Жангир-хан открыл в Ханской ставке аптеку, врачебный пункт, первую светскую общеобразовательную школу, казначейство, оружейную палату. Чтобы остановить наступление песков на ставку, он инициировал масштабную посадку леса среди барханов. Уход за каждым деревом строго контролировался, а за его повреждение следовало физическое наказание. После кончины Жангир-хана в междуречье Урала и Волги ханов уже не назначали.

Автор монографии детально описывает жизнь региона на стыке политических эпох, в период Октябрьской революции, рассказывает о тяготах населения в годы Великой Отечественной войны и послевоенном восстановлении хозяйства.

Особое место в научном труде отведено теме военных полигонов. На основе архивных данных, заключений официальных комиссий, писем очевидцев ученый проанализировал влияние испытаний оружия на здоровье людей, природу, хозяйство. Рассматриваются ядерная программа Советского Союза и мировой масштаб испытаний самого смертоносного оружия.

Все это имеет непосредственное отношение к территории, которую два века назад занимала Внутренняя Орда. Бокейординский район на протяжении десятилетий испытывает серьезное влияние военных испытаний. С экологическим загрязнением его жители связывают высокий уровень онкологических и других заболеваний, тяжелые врожденные пороки развития, приводящие к инвалидности. Территория района занимает 1,921 млн га, из них 940 тыс. га – земли в аренде у полигонов. Местное население в основном занимается животноводством, и дефицит пастбищных угодий заметно бьет по экономике региона.

Всесторонне раскрыта и общественно-политическая деятельность активистов антиядерного движения – Кешрима Бозтаева, Олжаса Сулейменова, Энгельса Габбасова, Какена Кубейсинова.

Для Риммы Кубейсиновой новая книга – дань памяти ее отцу. Какен Кубейсинов родился в Бокейординском районе. Пос­ле выхода на пенсию создал и возглавил работу общественного объединения «Нарын», которое занималось вопросами поддержки граждан, пострадавших от испытаний на полигонах. О том, насколько активно работало общественное движение, говорит тот факт, что его руководитель несколько раз встречался с Главой государства, благодаря чему часть вопросов удалось решить. Самое большое достижение объединения – открытие реа­билитационного центра для пострадавших.

– Материал монографии объективен и правдив, потому что вы изложили его не только как историк, который опирался на архивные документы, но и как непосредственный участник той деятельности, которая осущест­влялась Какеном Кубейсиновичем и возглавляемым им общественным объединением, – сказала Римма Какеновна, обращаясь к автору книги. – Вы были коллегами по депутатскому корпусу в течение трех созывов, долгие годы руководили одним из крупнейших региональных вузов, ученые которого в свое время принимали участие в исследовательских работах, проводимых по инициативе экодвижения. Ваша книга – это оценка той работы, которую вела большая команда общественных активис­тов по закрытию полигонов.

Монографию с интересом прочитают не только ученые, преподаватели, студенты, краеведы, но и все, кому небезразлична история родного края, уверен заместитель акима ЗКО Каиржан Мендигалиев, поздравивший ученого с выходом книги.

– Букеевскую Орду не случайно называют уникальным явлением казахской государственнос­ти. Летопись ханства занимает важное место в истории не только Западно-Казахстанской области, но и всего Казахстана. Мы знаем, что XIX век был переломным во многих отношениях. В социальном, политическом, экономическом планах проходили болезненные, но важные трансформации. И в этом контексте события, имевшие место на территории Букеевской Орды, во многом определяли направление тех процессов, которые протекали во всем западном Казахстане. Автор монографии рассматривает их с объективных позиций, – отметил доктор исторических наук, профессор Асет Тасмагамбетов.

В этом году регион отметит сразу несколько знаменательных дат: 225 лет со дня образования Букеевской Орды, 220-летие села Хан Ордасы и 185-ю годовщину открытия школы Жангир-хана. Эти юбилейные даты, как и очередной исследовательский труд профессора Туякбая Рысбекова, дают возможность переосмыс­лить важные этапы истории народа, сделав новые научные выводы.