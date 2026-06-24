Без серых схем и цепочек посредников

– Информационная система «Цифровое зеркало торговли» охватывает весь путь товара – от присвоения кода и ввоза до продажи в магазине и получения потребителем с фиксацией всех этапов, – рассказывает официальный представитель МТИ Тойгул Жубанисова.

По ее словам, с этой целью ведутся каталогизация и кодификация, что поз­волит вести товарный учет по единой системе, унифицировать наименования товаров, отслеживать их путь от производителя до покупателя. Кроме того, приняты необходимые законодательные нормы, предусматривающие порядок ведения Общего классификатора товаров, работ, услуг (ОКТРУ), определение Национального каталога товаров (НКТ) и его обязательное использование.

В результате количество товарных позиций в НКТ увеличилось с 400 тыс. в 2025 году до более чем 24 млн на сегодняшний день – из них 12,5 млн уже классифицированы по ОКТРУ. В настоя­щее время количество пользователей каталога составляет около 48 тыс., что в целом подтверждает готовность бизнес-сообщества к дальнейшей цифровой трансформации.

Следующим важным элементом цифровой экосистемы торговли является сертификация товаров. Уже запущена информационная система технического регулирования (ИС ТР). На сегодняшний день в ней зарегистрировано более 230 тыс. пользователей. В системе оцифровано 54 тыс. средств измерения, 46 тыс. эталонов, а также выпущено более 4,5 млн сертификатов поверки.

С июня 2025 года в ИС ТР осуществляется оформление сертификатов и дек­лараций ТР ЕАЭС, а также добровольная сертификация услуг и процессов.

– Внедрение информационной сис­темы «е-КТРМ» позволяет повысить прозрачность процедур оценки соответствия, снизить использование поддельных документов, исключить серые схемы сертификации, обеспечить прослеживаемость продукции и повысить эффективность государственного контроля, – поясняет Тойгул Жубанисова.

В соответствии с Программой действий Правительства на 2025–2026 годы осуществляется расширение перечня товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке и прослеживае­мости. В настоящее время обязательная маркировка действует для табачной продукции, обуви, лекарственных средств, моторных масел, пивоваренной продукции и дериватов сайгака. Также ведется работа по внедрению маркировки товаров легкой промышленности, ювелирных изделий, БАДов, бытовой химии, древесины, изделий медицинского назначения и растительных масел.

По состоянию на апрель текущего года в системе маркировки табачной продукции зарегистрировано более 60 тыс. участников, за 2025 год нанесено 1,1 млрд кодов маркировки. Акцизы на табачные изделия в 2025 году составили 330,7 млрд тенге, что на 72,7% выше уровня 2019 года.

В системе маркировки обувной продукции зарегистрировано более 5 тыс. участников, нанесено свыше 155 млн кодов маркировки. Поступления НДС и таможенных пошлин по импортной обуви за 2021–2025 годы выросли почти в три раза. По лекарственным средствам на апрель 2026 года промаркировано 894 млн упаковок, из которых 745 млн введены в оборот.

Для обеспечения прослеживаемос­ти товаров МТИ осуществляет ряд проектов. Совместно с АО «Казахтелеком» реализуется «пилот» по запуску информационной системы прослеживаемости товаров (ИСПТ), целью которого является прозрачное обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости (СЗПТ) по приемлемым ценам через цифровизацию механизмов стабилизации и мониторинга цен.

По словам Тойгул Жубанисовой, проект позволяет объединить на единой платформе в режиме реального времени информацию по запасам СЗПТ, объемам продукции на основе накладных по цепи поставок. Уже оцифровано более 20 типов документов, используемых СПК, обеспечена интеграция с учетными системами, что дает возможность в автоматическом режиме отслеживать движение товаров и формировать дос­товерную отчетность.

Внедрен аналитический дашборд, обеспечивающий мониторинг запасов, объемов и стоимости продукции в разрезе регионов.

Кроме того, МТИ ведет работу над пилотным проектом по цифровому мониторингу складов: внедряются сис­темы контроля температуры, влажнос­ти и уровня углекислого газа, а также решения видеоаналитики для учета товарных запасов. Данное цифровое новшество запущено в Карагандинской и Туркес­танской областях.

На базе этой системы разрабатывается инновационный агромаркетплейс, который обеспечит прямое цифровое соединение между производителями, торговыми сетями и госорганами, исключив цепочки посредников и непрозрачные схемы продаж.

В настоящее время на электронной торговой площадке AgroTrade реализован базовый функционал размещения товаров, объявлений о спросе и предложениях, а также услуг логистики и складской инфраструктуры. Внедрен мультиязычный интерфейс, размещены электронные адреса иностранных поставщиков, что формирует основу для развития транс­граничной торговли. Проводится работа по дальнейшему привлечению пользователей, включая фермеров и зарубежных партнеров. Отмечается интерес со стороны участников из Китая.

В целях исполнения поручения Главы государства по переходу к адресной социальной помощи МТИ усилило конт­роль над применением 15-процентной торговой надбавки на СЗПТ, адресной поддержкой социально уязвимых слоев населения.

Параллельно идет разработка модуля анализа цен на СЗПТ, позволяющего принимать эффективные управленчес­кие решения. В рамках этого «пилота» получателям адресной социальной помощи предоставляются продовольственные ваучеры. Они дают возможность приобретать продукты по закупочной цене, без торговой надбавки. С нынешнего года проект запущен по всему Казахстану.

Для претворения в жизнь Концепции развития искусственного интеллекта министерством разработаны девять ИИ-сервисов, находящихся на различных стадиях внедрения.

По заключению специалистов МТИ, осуществление цифровых инициатив позволит обеспечить рост индекса физического объема торговли на 10% к 2029 году, сокращение уровня теневой экономики до 2,82% от ВВП. Также ожидается увеличение производительности труда в оптовой и розничной торговле на 141,8%, повышение эффективности государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей до 77,1% к 2027 году.