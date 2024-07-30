Без вести пропавшая девочка-подросток уехала для трудоустройства в Астану

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Пропавшая в Акмолинской области 16-летняя девочка уехала на InDrive в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отдел полиции Атбасарского района поступило заявление от жителя одного из сел Жаксынского района об оказании содействия в поиске его 16- летней дочери.

По словам мужчины, 27-го июля девочка гостила в доме его брата, жителя Атбасар, а в период времени с 00:10 до 03:30 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение ему неизвестно. Родные пытались отыскать ребенка самостоятельно, однако поиски не дали результатов.

«Для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудники полиции проверили ее контакты, места возможного пребывания и перемещения девочки, изучили ее профили в социальных сетях, опросили друзей, а также водителей такси и общественного транспорта. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девочка-подросток на такси InDrive отправилась в город Астана», – рассказали стражи порядка. 

В столице сотрудники полиции встретили беглянку на столичном вокзале и доставили обратно домой. Девочка рассказала полицейским, что поехала в столицу с целью трудоустройства. Установлено, что в отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было.

По информации ДП Акмолинской области, с начала текущего года в области 31 несовершеннолетний совершил самовольный уход из дома, 30 из которых были найдены в дежурные сутки.
 

 

#Астана #пропажа #подросток

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