Без вести пропавшая девочка-подросток уехала для трудоустройства в Астану

Пропавшая в Акмолинской области 16-летняя девочка уехала на InDrive в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отдел полиции Атбасарского района поступило заявление от жителя одного из сел Жаксынского района об оказании содействия в поиске его 16- летней дочери.

По словам мужчины, 27-го июля девочка гостила в доме его брата, жителя Атбасар, а в период времени с 00:10 до 03:30 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение ему неизвестно. Родные пытались отыскать ребенка самостоятельно, однако поиски не дали результатов.

«Для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудники полиции проверили ее контакты, места возможного пребывания и перемещения девочки, изучили ее профили в социальных сетях, опросили друзей, а также водителей такси и общественного транспорта. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что девочка-подросток на такси InDrive отправилась в город Астана», – рассказали стражи порядка.

В столице сотрудники полиции встретили беглянку на столичном вокзале и доставили обратно домой. Девочка рассказала полицейским, что поехала в столицу с целью трудоустройства. Установлено, что в отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было.

По информации ДП Акмолинской области, с начала текущего года в области 31 несовершеннолетний совершил самовольный уход из дома, 30 из которых были найдены в дежурные сутки.

