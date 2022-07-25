Фото: polisia.kz
Происшествия
Без вести пропавшего мужчину нашли повешенным в лесу в СКО

Тело без вести пропавшего жителя города Сергеевки Северо-Казахстанской области нашли полицейские в лесу. Стражи порядка проводят расследование по факту доведения до самоубийства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 7152.kz.

26-летний Серик Байдаулетов ушел из дома 20 июля. 23 июля в отдел полиции района Шал акына обратились его родственники.

К поискам помимо сотрудников полиции подключились добровольцы волонтерского движения «Lider.kz». Ориентировки разослали по мессенджерам и социальным сетям.

«Он полгода как женился. Что произошло в день его исчезновения, никто наверняка не знает. Но его нашли повешенным. Полиция предполагает суицид. Полицейские его и нашли. Мы участия в поисках не принимали, но оказывали информационную поддержку и занимались распространением ориентировок», – рассказала координатор волонтерского движения «Lider.kz» Кристина Ашпекова.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области в результате оперативно-поисковых мероприятий 24 июля тело без вести пропавшего обнаружили в лесу.

«Сотрудниками отдела полиции района данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Доведение до самоубийства». Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», – сообщили в ведомстве.

 

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