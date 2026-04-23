Бежавшего в Грецию бухгалтера экстрадировали в Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женщина подозревается в том, что в 2021 году, будучи бухгалтером транспортной компании в Алматы, получила от своего руководителя 230 000 долларов США, но вместо хранения их в банке похитила деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным прокуратуры, после этого злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В июне 2024 года она задержана на территории Греции, откуда по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирована на Родину.

Поскольку прямое авиасообщение между Казахстаном и Грецией отсутствует, содействие при организации транзитной перевозки разыскиваемой через территорию Сербии оказало Посольство Казахстана в Республике Сербия.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

 

