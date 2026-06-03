После вмешательства прокуратуры виновницу ДТП арестовали на 20 суток в Аксу

Закон и Порядок

Прокуратура города Аксу выявила факт использования поддельной справки о беременности при рассмотрении дела об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает  Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры Павлодарской области, женщина, не имея водительских прав, совершила дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В суд была представлена справка о беременности, поэтому наказание смягчили —  арест заменили штрафом.

Однако проверка прокуратуры показала, что документ оказался фиктивным. По данному факту начато досудебное расследование по статье 416 УК. Расследование проводится также и в отношении сотрудников полиции.

Прокуратура Аксу внесла апелляцию с требованием изменить заменить штраф на арест. Постановлением апелляционной коллегии областного суда правонарушитель арестована на 20 суток. 

#ДТП #арест #прокуратура

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