После вмешательства прокуратуры виновницу ДТП арестовали на 20 суток в Аксу

Прокуратура города Аксу выявила факт использования поддельной справки о беременности при рассмотрении дела об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры Павлодарской области, женщина, не имея водительских прав, совершила дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В суд была представлена справка о беременности, поэтому наказание смягчили — арест заменили штрафом.

Однако проверка прокуратуры показала, что документ оказался фиктивным. По данному факту начато досудебное расследование по статье 416 УК. Расследование проводится также и в отношении сотрудников полиции.

Прокуратура Аксу внесла апелляцию с требованием изменить заменить штраф на арест. Постановлением апелляционной коллегии областного суда правонарушитель арестована на 20 суток.