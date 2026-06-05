В Шымкенте выявили крупную партию нелегальных куриных яиц

В Шымкенте пресечена незаконная реализация крупной партии куриных яиц российского происхождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Нарушение было выявлено в ходе совместной работы сотрудников Комитета ветеринарного контроля и надзора, представителей Департамента торговли и защиты прав потребителей города Шымкент, а также Союза птицеводов Казахстана.

Во время контрольно-надзорных мероприятий на рынке «Жибек Жолы» специалисты обнаружили в продаже яйца без обязательной маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Общий объём изъятой продукции составил 11 850 штук. По результатам лабораторных исследований было установлено, что продукция не соответствует требованиям безопасности и действующему законодательству Республики Казахстан.

Вся партия была уничтожена в присутствии комиссии. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы проверки направлены в уполномоченные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.

Напомним, что с 17 апреля 2026 года вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан №146 о временном запрете на ввоз пищевых куриных яиц. Мера направлена на пресечение серого импорта, предотвращение демпинга и сохранение стабильной ценовой ситуации на внутреннем рынке в период сезонного роста спроса.

Практика временного ограничения импорта яиц применяется в Казахстане уже несколько лет подряд. Такие меры вводятся в периоды, когда отечественные птицефабрики полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Это позволяет защитить казахстанских производителей от демпингового импорта, создать справедливые конкурентные условия для реализации отечественной продукции и сохранить стабильные цены для потребителей.