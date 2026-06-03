МВД рассказало, как подростков втягивают в роль «дропов» в интернете

МВД предупреждает, что в интернете мошенники могут вовлечь подростков в незаконные схемы с банковскими картами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на веломство.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обычно все начинается с сообщения в мессенджере, онлайн-игре или соцсетях. Незнакомец предлагает "легкий заработок" - принять перевод денег на свою карту и отправить их дальше либо обналичить, оставив себе процент. На самом деле это схема отмывания украденных средств.

"Мошенники используют "дропов", чтобы скрыть следы: деньги проходят через чужие счета, а организаторы остаются неизвестными. Даже случайное участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям: блокировке счетов, разбирательствам с банками и правоохранительными органами, а также вовлечению родителей", - говорится в сообщении.

МВД напоминает: не передавайте данные банковских карт и доступ к приложениям третьим лицам; не соглашайтесь на "легкий заработок" через переводы денег; при сомнениях обязательно обращайтесь к родителям или взрослым, которым доверяете.