Под видом нефтехимической продукции бензин незаконно вывозили в Кыргызстан

Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику, сообщает Kazpravda.kz
В состав группы входили 9 лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.
«С целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Формально предприятия оказывали услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем.
Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки. В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси легких углеводородов», - говорится в сообщении АФМ.
В результате под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин незаконно вывозился в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.
Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тыс. тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.
Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд.
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