Речь идет о направлении, которое условно названо «Безо­пасная школа», хотя новшест­ва ждут и детские сады, и мини-центры. Наша газета подробно писала о том, что в 2018 году в павлодарской школе № 37 ученики при помощи отпечатка пальца проходят через пропускную систему, расплачивают­ся за обед, выбирают книгу в библиотеке, а их родители контролируют эти действия с помощью мобильного приложения («Школа будущего», 12 апреля 2018 года). Разработку для внедрения такой системы контроля предложила местная фирма, а областной бюджет выделил на реализацию 3 млн тенге.

Однако в нынешнем году городской отдел образования Павлодара расторг договор с обслуживающей организацией, и, по сути, школьники пользуют­ся только турникетом при входе. Как отметила директор школы Ляйля Жусупова, вся техника исправна, но в столовой и библиотеке пока работают по старинке, потому что родителям стала недоступна программа контроля, установленная через мобильное приложение на смартфон. Не приходят им и оповещения о том, когда ребенок вошел в школу и когда вышел из нее. Директор заверила, что в ближайшее время отдел образования намерен заключить новый договор с обслуживающей компанией, чтобы система была доступна в полном объеме.

Похожая ситуация и в специализированной школе «Жас дарын». Здесь на первом этапе реализации проекта посетителей учебного заведения, будь то ученик или сотрудник, распознавали не по отпечаткам пальца, а при помощи распознавания лиц. Это разработка уже другой фирмы, и в рамках ее презентации владельцы оборудования рассказывали, что платить за услуги такой системы можно не только за счет госсредств, но и при поддержке родителей. При условии, что к проекту подключается несколько школ, абонплата для родителей, получающих уведомления о том, когда ребенок пришел в школу и когда вышел из нее, не превысит 300 тенге. Видимо, такой вариант не устроил коллектив, потому что после завершения демонстрационного периода оборудование было демонтировано. И все-таки в «Жас дарыне» установили самую традиционную систему пропуска – с турникетами и карточками, которыми пользуются сотрудники и учащиеся.

По данным управления образо­вания Павлодарской облас­ти, проект «Безопасная школа» внедрен еще и в школах № 2 города Аксу и села Уштерек. Но поскольку вопрос обеспечения безопасности и автоматизации школьных процессов сейчас особенно актуаль­ный, тем более что в стране действует госпрограмма «Цифровой Казахстан», этот проект планируют сделать повсе­местным. Власти посчитали, что идеальным вариантом для его реализации станет механизм государственно-частного партнерства. Конечно, одномоментно провести такую большую работу нельзя, поэтому период для реализации определили с 2019 по 2023 год.

Специалисты управления образования уже разрабатывают инвестиционные предложения по двум проектам. Планируется, что для установки и эксплуатации оборудования системы контроля и управления доступом в 39 школах, 69 детских дошкольных организациях и 20 мини-центрах Павлодара потребуется около 200 млн тенге, а для реализации подобного проекта в 12 школах Экибастуза – 19,4 млн. В регионе подчеркивают, что эта работа проводится в рамках реализации Послания Главы государства народу страны «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».