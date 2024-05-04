Cердцами с теми, кто пострадал от паводков

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Ирина Притула

Жители Туркестанской области продолжают отправлять гуманитарные грузы в зоны стихийного бедствия

Выступление Главы государства на XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана укрепило дух представителей всех этносов и национальностей, проживающих в стране, уверена председатель общественного объединения азербайджанцев Туркестанской области «Карабах» Рамиля Мустафаева.

– Слышать слова призна­тельнос­ти от Президента, уверена – самая большая награда для каждого, кто принял участие в отправке гуманитарных грузов. А таких неравнодушных людей в области бессчетное количество. Знаю, ни одно этнокультурное объединение не осталось в стороне, – говорит она. – Так, представители нашей диаспоры, компакт­но проживающие в Сайрамском районе, уже на второй день после объявления ЧС собрали и отправили в пострадавшие регионы несколько грузовых «ГАЗелей» с продуктами питания.

Еще через пару дней из этого же района выехали две фуры с гуманитарной помощью от узбекского общественного объе­динения. Туда же погрузили консервы и собранные азербайджанцами села Карасу вещи первой необходимости: одеяла, матрасы, одежду.

К примеру, предпринимательница села Карасу Эсмира Али Салман передала для пострадавших 50 комплектов постельного белья. И таких примеров можно привести множество.

В общей сложности из Сайрамского района представители азербайджанской диаспоры отправили гуманитарного груза на 2,5 млн тенге. Из Сарыагашского района, где также компакт­но проживают азербайджанцы, отправлено две фуры продуктов и предметов первой необходимос­ти в общей сложности на сумму более 3 млн тенге.

Большой вклад внесли и азербайджанцы Мактааральского райо­на, откуда тоже были отправлены две фуры. Из Жетысайского района азербайджанцы, в основном проживающие в селе Иличевка, отправили две грузовые «ГАЗели» со средствами гигиены: памперсами, стиральным порошком, зубной пастой и многим другим. О том, что именно это теперь требуется пострадавшим от паводков больше всего, им рассказали в телефонном разговоре представители АНК из Астаны.

Точно определить общую стои­мость отправленной гуманитарной помощи сейчас вряд ли кто-то сможет. Ведь сначала никто таких подсчетов даже не пытался вести: казахстанцы просто шли, закупали кто сколько может и приносили вещи, продукты питания на пунк­ты сбора, где стояли машины, готовящиеся к отправке. Все эти люди, хоть и живут далеко от зон, подвергшихся затоплению, сердцами были и остаются с теми, кто оказался в зоне стихийного бедствия.

– Я полностью согласна с Главой государства в том, что в этой сложной для страны ситуации Ассамб­лея народа Казахстана показала на деле, что она является эффективным проводником ценностей единства и солидарности нашей нации. То, насколько быст­ро были организованы пункты сбора гуманитарной помощи, транспорт, обеспечена информированность населения, ярко демонстрирует ее способность умело мобилизовать благотворительные и волонтерские ресурсы, – отмечает Рамиля Мустафаева.

Следует сказать, что больше­грузные машины с гуманитарной помощью от жителей Туркестанской области практически еже­дневно продолжают отъезжать в пострадавшие регионы.

Вносят свой немалый вклад и вузы. На прошлой неделе 20 тонн предметов первой необходимос­ти и продуктов питания отправил университет им. М. Ауэзова и столько же – Государственный педагогический университет им. У. Жанибекова из Шымкента.

Не остаются в стороне производственные предприятия. И что самое главное, делая доб­рое дело, люди не делятся по национальнос­тям или вероисповеданию.

#паводок #Туркестанская область #помощь #гуманитарная помощь

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