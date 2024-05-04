Наступит ли эпоха развитого туризма?

Уникальные исторические и природные места Казахстана открывают большие перспективы в сфере туризма. Во-первых, отрасль может обеспечить приток иностранной валюты. Во-вторых, улучшить занятость населения. В-третьих, поспособствовать развитию инфраструктуры страны.

Основными туристическими направлениями в Казахстане остаются Алматы, Астана, а также курортные оазисы в Боровом, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях с популярными местами отдыха на Алаколе, Капчагае, Балхаше, Бухтарминском водохранилище, в различных горных домах отдыха, санаториях и лечебницах.

Правительство планирует добиться увеличения числа иностранных туристов до 10 млн человек к 2025 году. В рамках программы развития туризма в Казахстане запланированы строительство новых аэропортов, гостиниц, туристических объектов и инфраструктуры для активного отдыха. Также планируется развивать экотуризм, религиозный туризм и другие виды.

Если говорить о популярности Казахстана как туристического направления, то нужно отметить: за последние два года статистику несколько улучшили россияне. Но вот туристов из дальнего зарубежья пока у нас немного. Чтобы сломать стереотипы, проводятся туры по республике для журналистов и писателей из дальних стран. Они восторгаются красотами и гостеприимством, но будет ли от этого толк, пока неясно.

Большие надежды наши ответственные ведомства возлагают на китайское направление. В конце марта в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае. В рамках этого мероприятия прошел казахстанско-китайский форум туризма и инвестиций. Запланировано проведение около сорока различных мероприятий, которые должны поспособствовать открытию новых возможностей организованного туризма для китайских путешественников и развитию перспективных направлений в совместном бизнесе.

Помимо организованного отдыха, который предлагают все турфирмы, особое место занимает самостоятельный, «дикий» выезд на природу, чреватый массой проблем. В тех же горных ущельях появляются сотни тонн мусора, оставленного после себя «дикарями». При этом возникает вопрос наличия мусорных контейнеров и их своевременного опорожнения.

При «диком» отдыхе перед туристами стоит также проблема поиска туалетов. В частности, по данным годовой свежести, озвученным курирующим министерством, на туристических маршрутах Казахстана не хватало около 300 общественных отхожих мест.

В развитии туризма в Казах­стане немаловажное место отводится использованию цифровых технологий. Запущен, в частности, Street View, позволяющий виртуально путешествовать по стране.

Использование цифровых платформ позволяет гостиницам эффективно управлять бронированиями и загрузкой, предот­вращая перезаполнение и оптимизируя распределение гостей. В Алматы, например, эти меры позволяют успешно справляться с сезонными пиками спроса и обеспечивать высокий уровень удовлетворенности посетителей во время крупных городских мероприятий и фестивалей.

В рамках стратегии повышения качества внедрена информационная система eQonaq. Она предназначена для сбора, обработки и учета данных о туристском потоке и обеспечения эффективного миграционного контроля.

В рамках развития гостиничного бизнеса за последние четыре года в Алматы появились шесть гостиниц международного уровня и гостиничный комп­лекс «Жетысу». В 2023 году за счет частных средств открылся экоотель с ресторанным комп­лексом Qazaq Auyl, введен в эксплуатацию детский лагерь Medeu camp.

Продолжается реализация проектов, финансируемых из частных источников, включая строительство гостевого дома Qazaq Garden, состоящего из 13 домиков.

Всего по итогам 2023 года в отрасль туризма было вложено 106,4 млрд тенге (увеличение на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го). На сегодняшний день ведется мониторинг 23 проектов по строи­тельству гостиниц на 3 327 номеров на сумму 226,955 млрд тенге.

В рамках соответствующего плана ожидается завершение строительства шести гостиниц в 2024-м, семи – в 2025-м, пяти – в 2026-м и еще пяти отелей в 2027 году.

В соответствии с Программой развития Алматы до 2030 года планируется увеличение номерного фонда в три раза, в том чис­ле за счет привлечения ресурсов международных гостиничных сетей. Новые объекты расширят возможности города для привлечения и размещения большего потока туристов и станут инструментом для привлечения инвестиций.

Успешная реализация намеченных планов позволит мегаполису стать флагманом турис­тической индустрии.