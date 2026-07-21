Безопасность начинается с ответственности

Статьи,Общество
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

С наступлением жарких летних дней водоемы региона становятся местом массового отдыха. Однако вместе с началом купального сезона возрастает и риск несчастных случаев на воде. Именно поэтому сотрудники регио­нальной водно-спасательной службы ежедневно проводят профилактические рейды в Таразе и районах области.

фото предоставлено ДЧС области

Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, большинство трагедий происходит в необорудованных и запрещенных для купания местах. Среди основных причин несчастных случаев специалисты называют оставление детей без присмотра, употребление отдыхающими алкогольных напитков, а также низкую культуру соблюдения правил безопасности на воде.

Еще одна серьезная проблема – недостаточное количество официальных пляжей, оборудованных спасательными постами. По информации ДЧС области, ранее ведомство уже направляло местным исполнительным органам предложения по увеличению числа разрешенных мест для купания. Однако этот вопрос пока остается открытым. В настоящее время организованные пляжи отсутствуют в Таразе, Меркенском, Байзакском и Мойынкумском районах, а также в райо­не им. Т. Рыскулова.

Несмотря на установленные пре­дупреж­дающие знаки и запрещающие таблички, многие отдыхающие продолжают пренебрегать требованиями безо­пасности. Спасатели регулярно сталкиваются с ситуациями, когда жители купаются в опасных местах, подвергая риску не только себя, но и своих детей.

Чтобы минимизировать количество происшествий, с началом купального сезона в регионе традиционно проводится комплекс профилактических мероприятий.

С 1 июня шесть стационарных и пять мобильных спасательных подразделений ДЧС области переведены на усиленный режим несения службы. Ежедневное патрулирование водоемов осуществляет 21 спасатель. В работе задействованы восемь плавательных средств и восемь единиц специальной техники. Одновременно обследуются места массового отдыха. В течение первой недели лета проверены 12 разрешенных для купания водоемов области: специалисты оценили их готовность к приему отдыхающих.

Особое внимание уделяется профилактической работе с детьми. Со второй половины июня в семи летних оздоровительных лагерях области организованы тематические занятия и беседы по правилам безопасного поведения на воде. Участниками мероприятий уже стали 2 400 учащихся. В ДЧС отмечают, что подобной работой планируется охватить все смены детских лагерей в течение летнего сезона.

Наряду с этим спасатели активно используют возможности средств массовой информации и социальных сетей, регулярно напоминая жителям региона о необходимости соблюдать элементарные меры предосторожности во время отдыха на воде.

Вместе с профилактикой ведется и контроль за соблюдением действующего законодательства. В соответствии со статьей 412 Кодекса РК об административных правонарушениях за нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах в отношении 31 человека составлены административные протоколы. Общая сумма наложенных штрафов составила 469 292 тенге.

Спасатели напоминают: соблюдение правил безопасности, купание только в разрешенных местах и постоянный контроль за детьми – простые меры, которые способны предотвратить трагедию и сделать летний отдых комфортным и безопасным.

#ДЧС #лето #водоемы #купание

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