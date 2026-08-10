Первый центр отдыха для сотрудников МЧС открыли в Казахстане

Фото: МЧС

На побережье Каспийского моря в городе Актау состоялось торжественное открытие центра отдыха «112 Resort Aktau», предназначенного для сотрудников МЧС и членов их семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В официальной церемонии открытия принали участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким города Актау Абилкаир Байпаков, руководство департамента и ветераны.

Проект реализован по инициативе министра Чингиса Аринова и стал первым в стране ведомственным центром отдыха, созданным специально для сотрудников органов гражданской защиты и членов их семей.

В рамках реализации проекта предусмотрена установка 45 современных капсульных домиков. На сегодня установлены и введены в эксплуатацию первые семь домиков капсульного типа, полностью оборудованных всем необходимым для комфортного проживания. Каждый капсульныйдомик предназначен для отдыха одной семьи и полностью обеспечены необходимой бытовой техникой и оборудованием.

«На территории центра созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного отдыха. Здесь расположены контрольно-пропускной пункт, административное здание, ресторан, детская игровая площадка, два фонтана, бассейн с постоянно циркулирующей морской водой и детский бассейн, уличная душевая, пирс, зона барбекю, кафе, парковка для автомобилей. Территория благоустроена: обустроены асфальтированные подъездные пути и пешеходные дорожки, установлено наружное освещение, проведено озеленение, высажены деревья. Центр отдыха полностью обеспечен необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой», – проинформировали в министерстве.

В ходе мероприятия ведомственными наградами МЧС награждены спасатели, граждане, представители местных исполнительных органов и предприниматели, принимавшие активное участие в реализации данного проекта. Создание центра отдыха «112 Resort Aktau» является частью социальной политики МЧС Казахстана, направленной на развитие социальной инфраструктуры, укрепление социальной поддержки личного состава и создание достойных условий для отдыха и восстановления сотрудников МЧС и членов их семей.

Для обеспечения безопасности отдыхающих построен отдельный дом для сотрудников Оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области и Центра медицины катастроф, которые будут нести круглосуточное дежурство. После официального открытия первыми гостями центра станут спасатели, пожарные и члены их семей, принимавшие непосредственное участие в строительстве и благоустройстве объекта. Им вручены сертификаты на отдых.