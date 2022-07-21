Безработный нашел нарушение трудового законодательства в объявлениях о вакансиях

Вытащить ошибку из труда

Дмитрий Лябухин в недалеком прошлом был предпринимателем, но, видимо, не слишком удачливым, поскольку едва не потерял имущество. Удержаться на плаву помогло юридическое образование.

В поисках работы по найму, просматривая объявления о вакансиях, он обратил внимание на то, что работать в Петропавловске охранником, сторожем или вахтером чаще всего можно лишь по графику «сутки через двое». Это значит, что человек должен отработать за смену 24 часа, а затем двое суток отдыхать.

– Но такой режим труда противоречит Трудовому кодексу! – восклицает Дмитрий, имея в виду статью 78, пункт 2, где сказано, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год.

Дмитрий Лябухин подсчитал, что по графику «сутки через двое» человек вынужден отработать 10 смен в месяц, всего 240 часов. При соблюдении трудового законодательства, сог­ласно статье 68 Трудового кодекса, продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать 40 часов, за месяц – 160–180 часов.

– 240 и 180 – есть разница? – спрашивает он. – Переработка составляет 60 часов в месяц, а по Трудовому кодексу она не должна быть более 12 часов. Арифметика демонстрирует нарушение трудового законодательства…

В связи с этим Дмитрий обратился с письмом в прокуратуру Петропавловска, оттуда его обращение перенаправили в инспекцию труда. Там указали, что работодателям из представленного списка позвонили и разъяснили положения Трудового кодекса.

– Но объявлений с предложениями о работе в режиме «сутки через двое» меньше не стало, – с горечью говорит Дмитрий.

За полгода он написал два десятка писем, которые отправил в различные инстанции, включая Генеральную прокуратуру и Министерство труда и социальной защиты населения. Побывал он и на заседании трехсторонней комиссии при акимате Петропавловска с участием работодателей, работников и представителей госорганов. Но и там его не услышали, в суть проблемы не вникли. Кто-то даже урезонил его, дескать, если люди оформляются на работу с таким графиком, значит, он их устраивает.

– Но для чего тогда Трудовой кодекс принимали, если нарушение никого не волнует? – сокрушается Дмитрий.

В Минтруда заявителю ответили, что его доводы не могли быть рассмот­рены из-за того, что введен мораторий на проверки, профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого бизнеса до 1 января 2023 года. Внеплановые проверки могут быть проведены только по заявлению лиц, чьи права нарушены, а заявитель к таковым не относится…