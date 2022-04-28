"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков

Сенатор Ахылбек Куришбаев в ходе пленарного заседания дал пояснения относительно деятельности биолабораторий в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Пользуясь случаем, хотел бы дать пояснения по работе наших биологических лабораторий уровня BSL-3. Во-первых, они занимаются разработкой диагностических и профилактических препаратов против особо опасных патогенных микроорганизмов 2-ой и 3-ей групп, то есть особо опасные вирусы 1-ой группы с высоким уровнем смертности здесь не выделяются. Во-вторых, эти лаборатории принадлежат Республике Казахстан и полностью финансируются из республиканского бюджета для решения актуальных экономических проблем. Они не получают зарубежные гранты, и здесь не работают иностранные ученые, иначе говоря, в своей деятельности наши лаборатории не подотчетны зарубежным странам», – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что указанные лаборатории не являются секретными и закрытыми объектами, их работа абсолютно прозрачна и может в любое время проинспектирована международными экспертами, а их строительство велось казахстанскими специалистами под полным контролем казахстанского Правительства.

«Экспертов США мы привлекали только лишь для того, чтобы быть гарантированными в биобезопасности этих лабораторий с учетом последних достижений науки и передового опыта», – подчеркнул депутат.

Он также напомнил, что Казахстан является ответственным участником Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а Президенту Казахстана принадлежит ряд важных инициатив в этой сфере. В частности, Касым-Жомарт Токаев предложил учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган – Международное Агентство по биологической безопасности.

«Заявления зарубежных политиков, что указанные лаборатории Казахстана могут под контролем иностранных государств заниматься военно-биологической деятельностью, абсолютно безосновательны», – сказал Ахылбек Куришбаев.