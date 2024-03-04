«BIRLIK» – и этим все сказано Культура 4 марта 2024 г. 9:00 8 Илья Пащенко Концертом-презентацией нового мультинационального ансамбля песни и танца отметила столица День благодарности. фото Игоря Бургандинова За время, предшествовавшее дебюту молодого коллектива, его создатели не раз отмечали, что показать поликультурность нашего многонационального общества – основная задача, которую поставили перед собой артисты. Однако красноречивей любых комментариев и интервью об этой задаче говорит само название ансамбля – «BIRLIK». В значении этого емкого слова преломляется глубокий смысл принципа «единство – в многообразии», являющегося, по словам Президента Касым-Жомарта Токаева, основой гражданской идентичности и казахстанского патриотизма. Реализуя его на практике, руководители ансамбля так составили программу премьеры, что каждый из заявленных номеров позволял зрителям лучше понять выраженное в песнях и танцах самосознание этносов, проживающих на территории Казахстана. Для того чтобы духом народного творчества прониклись и артисты, к постановке были привлечены ведущие зарубежные хореографы и балетмейстеры. Так, русский танец поставил заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Государственного Омского русского народного хора Зуфар Толбеев, вокально-хореографическую композицию «Дучава» – заслуженные деятели Узбекистана Эвелина Протасова и Одилбек Орипов, а татарский танец под песню «Ак Идель» – заслуженный артист России, народный артист Татарстана, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Айрат Хаметов и народная артистка Татарстана, педагог-хореограф Государственного ансамбля песни и танца Ляйсан Хаметова. Уникальное звучание приобрели номера, исполненные юными артистами ансамбля «BIRLIK» в творческом содружестве с именитыми артистами и прославленными музыкально-танцевальными коллективами нашей страны. Поддержать своих молодых коллег пришли заслуженные деятели РК Игорь Благодарный и Андрей Трегубенко, представившие совместно с Богданом Шевченко, Денисом Кудряшовым и бандуристками Венерой Табыс, Анастасией Абрамович и Таисией Заваловой украинскую народную песню «Ганзя». Записанная петербургским композитором Юлием Нагелем, она обрела особую популярность в великосветских салонах, гости которых с упоением слушали любовные гимны, слагаемые героем-исполнителем в адрес «гарной молодички» Ганзи. Народный азербайджанский танец яллы, включенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, и чеченский танец даймохк публике представили артисты ансамбля «Бахар». В этих невероятно эмоциональных и темпераментных танцах наиболее ярко воплотился характер, присущий создавшим их народам. Открыть гостям мероприятия душу немецкого народа, исполнив польку «У деревенского трактира», пришли участники инструментального ансамбля Dämmerung. Нельзя не отметить и Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», чьим замечательным исполнением народной музыки слушатели могли наслаждаться весь вечер. Особенно запомнилась публике песня «Отан», созданная заслуженным деятелем РК, композитором Толегеном Мухамеджановым на стихи Мукагали Макатаева. Ее проникновенно исполнили Марьям Галиева, Нематилло Зкруллаев, Нурсултан Ануарбек, Темур Умаров и Рахымжан Маулен. В словах песни образ Родины раскрывается с присущим всему творчеству Мукагали Макатаева слиянием тонкого лиризма с патриотическим пафосом гражданственности, что еще явственнее очерчивается музыкой, удивительно точно совпадающей по своему настрою с глубинным замыслом стихотворения. Предельно искренние в собственных чувствах, артисты смогли погрузить зрительный зал в состояние всеобщего душевного подъема, показав тем самым непреходящее значение музыкального искусства для воспитания и формирования моральных качеств человека. Зрители, в числе которых были представители дипломатического корпуса, депутаты Мажилиса и Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, восторженно аплодировали каждому номеру, словно подбадривая молодых артистов и призывая их не останавливаться на достигнутом. В своих высоких оценках каждый из присутствующих был абсолютно честен. Так, посол Канады в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Алан Хамсон рассказал, что концерт нового ансамбля произвел на него неизгладимое впечатление. – Концерт был очень интересный, много разных национальных танцев, музыкантов. Мои родители – музыканты, поэтому мне всегда нравится знакомиться с музыкальным творчеством других народов. Мультикультуризм – это очень важно. В Казахстане очень много национальностей, и они мирно сосуществуют, это очень важно, – отметил Алан Хамсон. Схожее мнение высказал и посол Королевства Нидерландов Нико Схермес, подчеркнув при этом эстетическую составляющую Дня благодарности – праздника, позволяющего выразить свои чувства в форме танцев и песен. Высоко оценил мастерство артистов ансамбля «BIRLIK» и посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин, чья дочь София выступила перед зрителями с песней «Qurban janym». – Хотелось бы поблагодарить за праздничный концерт и за настроение, которое создали для всех нас. Очень впечатлен. Концерт раскрывает всю мощь многонационального народа Казахстана. С другой стороны, я мог лично прикоснуться к вашему празднику за счет своей семьи. Моя дочь София участвовала в концерте, смогла поделиться частичкой белорусской души и спеть на казахском языке прекрасные казахские песни, – сказал Павел Утюпин. Прошедший концерт – лишь первый этап творческого пути молодого коллектива, которому суждено большое будущее. Его создатели уверенно смотрят вперед, артисты готовятся к новым выступлениям, а это значит, что зажегшаяся на музыкальном небосводе звезда ансамбля «BIRLIK» очень скоро порадует нас своим ярким свечением. #концерт #День благодарности #BIRLIK