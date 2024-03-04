«BIRLIK» – и этим все сказано

За время, предшествовавшее дебюту молодого коллектива, его создатели не раз отмечали, что показать поликультурность нашего многонационального общест­ва – основная задача, которую поставили перед собой артисты. Однако красноречивей любых комментариев и интервью об этой задаче говорит само название ансамбля – «BIRLIK».

В значении этого емкого слова преломляется глубокий смысл принципа «единство – в многообразии», являющегося, по словам Президента Касым-Жомарта Токаева, основой гражданской идентичности и казахстанского патриотизма.

Реализуя его на практике, руководители ансамбля так составили программу премьеры, что каждый из заявленных номеров позволял зрителям лучше понять выраженное в песнях и танцах самосознание этносов, проживающих на территории Казахстана. Для того чтобы духом народного творчества прониклись и артисты, к пос­тановке были привлечены ведущие зарубежные хореографы и балетмейстеры.

Так, русский танец поставил заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Государственного Омского русского народного хора Зуфар Толбеев, вокально-хореографическую композицию «Дучава» – заслуженные деятели Узбекистана Эвелина Протасова и Одилбек Орипов, а татарский танец под песню «Ак Идель» – заслуженный артист России, народный артист Татарстана, художест­венный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Рес­публики Татарстан Айрат Хаметов и народная артистка Татарстана, педагог-хореограф Государственного ансамбля песни и танца Ляйсан Хаметова.

Уникальное звучание приобрели номера, исполненные юными артистами ансамбля «BIRLIK» в творческом сод­ружестве с именитыми артистами и прославленными музыкально-танцевальными коллективами нашей страны. Поддержать своих молодых коллег пришли заслуженные деятели РК Игорь Благодарный и Андрей Трегубенко, представившие совместно с Богданом Шевченко, Денисом Кудряшовым и бандуристками Венерой Табыс, Анастасией Абрамович и Таисией Заваловой украинскую народную песню «Ганзя». Записанная петербургским композитором Юлием Нагелем, она обрела особую популярность в великосветских салонах, гости которых с упоением слушали любовные гимны, слагаемые героем-исполнителем в адрес «гарной молодички» Ганзи.

Народный азербайджанский танец яллы, включенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, и чеченский танец даймохк публике представили артис­ты ансамбля «Бахар». В этих невероятно эмоциональных и темпераментных танцах наиболее ярко воплотился характер, присущий создавшим их народам.

Открыть гостям мероприятия душу немецкого народа, исполнив польку «У деревенского трактира», пришли участники инструментального ансамбля Dämmerung. Нельзя не отметить и Казахский государственный фольк­лорный ансамбль «Астана сазы», чьим замечательным исполнением народной музыки слушатели могли нас­лаждаться весь вечер.

Особенно запомнилась пуб­лике песня «Отан», созданная заслуженным деятелем РК, композитором Толегеном Мухамеджановым на стихи Мукагали Макатаева. Ее проникновенно исполнили Марьям Галиева, Нематилло Зкруллаев, Нурсултан Ануарбек, Темур Умаров и Рахымжан Маулен.

В словах песни образ Родины раскрывается с присущим всему творчеству Мукагали Макатаева слиянием тонкого лиризма с патриотическим пафосом гражданственности, что еще явственнее очерчивается музыкой, удивительно точно совпадающей по своему настрою с глубинным замыслом стихотворения. Предельно искренние в собственных чувствах, артисты смогли погрузить зрительный зал в состояние всеобщего душевного подъема, показав тем самым непреходящее значение музыкального искусства для воспитания и формирования моральных качеств человека.

Зрители, в числе которых были представители дипломатического корпуса, депутаты Мажилиса и Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, восторженно аплодировали каждому номеру, словно подбадривая молодых артистов и призывая их не останавливаться на достигнутом. В своих высоких оценках каждый из присутствующих был абсолютно честен. Так, посол Канады в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Алан Хамсон рассказал, что концерт нового ансамбля произвел на него неизгладимое впечатление.

– Концерт был очень интересный, много разных национальных танцев, музыкантов. Мои родители – музыканты, поэтому мне всегда нравится знакомиться с музыкальным творчеством других народов. Мультикультуризм – это очень важно. В Казахстане очень много национальнос­тей, и они мирно сосуществуют, это очень важно, – отметил Алан Хамсон.

Схожее мнение высказал и посол Королевства Нидерландов Нико Схермес, подчерк­нув при этом эстетическую составляющую Дня благодарности – праздника, позволяющего выразить свои чувства в форме танцев и песен.

Высоко оценил мастерство артистов ансамбля «BIRLIK» и посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин, чья дочь София выступила перед зрителями с песней «Qurban janym».

– Хотелось бы поблагодарить за праздничный концерт и за настроение, которое соз­дали для всех нас. Очень впечатлен. Концерт раскрывает всю мощь многонационального народа Казахстана. С другой стороны, я мог лично прикос­нуться к вашему празднику за счет своей семьи. Моя дочь София участвовала в концерте, смогла поделиться частичкой белорусской души и спеть на казахском языке прекрасные казахские песни, – сказал Павел Утюпин.

Прошедший концерт – лишь первый этап творчес­кого пути молодого коллектива, которому суждено большое будущее. Его соз­датели уверенно смотрят вперед, артисты готовятся к новым выступлениям, а это значит, что зажегшаяся на музыкальном небосводе звезда ансамбля «BIRLIK» очень скоро порадует нас своим ярким свечением.