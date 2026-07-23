В московской библиотеке нашли редкую рукопись XVII века по учению Яссауи

В рукописи рассматриваются принципы суфийского воспитания, традиция публичного зикра и духовная преемственность

Фото: МКИ РК

Ученые Научного центра яссауиведения Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» обнаружили в Российской государственной библиотеке ранее неизвестную рукопись XVII века, посвященную истории и духовному учению тариката Яссауи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Научная работа проводится во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по всестороннему изучению и популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, а также в рамках утвержденного Правительством плана развития яссауиведения.

Рукопись труда «Худжжат аз-закирин ли-радд аль-мункирин» – «Доказательство совершающих зикр против отрицающих его» была выявлена в ходе научной экспедиции в Москву. Произведение, созданное в Бухаре, является важным письменным источником по истории школы Яссауи.

В рукописи рассматриваются принципы суфийского воспитания, традиция публичного зикра и духовная преемственность. Она также содержит сведения о духовной цепи, восходящей к Ходже Ахмеду Яссауи, Хаким ата, Занги ата и последующим представителям тариката.

В настоящее время специалисты готовят научное описание рукописи. Ее текст будет сопоставлен с известными списками произведения, после чего ученые проведут текстологический анализ и введут результаты исследования в научный оборот.