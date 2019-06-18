Общество
Биртанов рассказал подробности о новой системе медобеспечения
Екатерина Елисеева
В Казахстане разработана трехуровневая система медицинского обеспечения населения. Подробности об этом рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Разработана трехуровневая система медицинского обеспечения населения. Первый уровень обеспечит предоставление ГОБМП за счет госбюджета всем гражданам РК, оралманам и постоянно проживающим иностранцам. Этот пакет включает первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления, скорую помощь, санитарную авиацию и экстренную стационарную помощь. Также сюда входит полный спектр медпомощи при социально-значимых заболеваниях и основных хронических заболеваниях, включая лекарственное обеспечение", – сообщил Биртанов.

По его словам, второй уровень содержит пакет ОСМС для застрахованного населения, который обеспечит услуги сверх ГОБМП. Этот пакет будет включать консультативную, диагностическую, плановую стационарную помощь и бесплатное лекарственное обеспечение по полному спектру заболеваний, реабилитацию, а также восстановительное лечение. 

"Третий уровень – это медицинские услуги, не входящие в пакеты ГОБМП и ОСМС. Они предоставляются платно или за счет добровольного медицинского страхования", – дополнил министр. 

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