Битва умов

Общество
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Наталия Хомс

Учителя из области Абай стали обладателями миллиона тенге.

фото Игоря Бургандинова

В Астане прошел финал республиканской интеллектуальной игры Aqyl Battle Cup, организованной общественным студенческим объединением «Болашақ Қазақстанға» при поддержке Министерства культуры и информации. Главная цель проекта – пропаганда государственного языка как основного символа знания и единства среди молодежи.

В конкурсе приняли участие более 150 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов страны. Среди них – учителя, врачи, инженеры, журналисты, государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов и крупных компаний, спасатели, военнослужащие, таксисты, курьеры, молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми...

– Республиканская интеллектуальная игра Aqyl Battle Cup проводится впервые. В ее основе – разработанное отечественными специалистами мобильное приложение Aqyl Battle с 25 категория­ми вопросов по литературе, истории, финграмотности и другим направлениям. Отборочные туры начались в мае, участие в них приняли более 100 тысяч представителей молодежи Казахстана, – рассказывает организатор игры Бибинур Шербаева.

Игру участников оценивала команда экспертов. Лучшей среди 50 команд они назвали коллектив «Телқара» из области Абай в составе филолога лингвистического центра Жандоса Калиакпарова, преподавателей начальных классов и математики средней школы Абайского района Балаусы Сайлаубековой и Айтолкын Ермековой. Они стали обладателями Гран-при и денежного приза в размере 1 млн тенге.

Битва за победу у педагогов выдалась нелегкой. В суперфинале их соперником была команда из Жамбылской области, на протяжении двух дней показывавшая наилучшие результаты.

– Нам важно было не только проявить смекалку, но и оперативность. Символично, что единственный вопрос суперфинала был связан с историей Алашорды, и мы раньше жамбылцев нажали на кнопку. Самое главное, мы – пример для своих учеников, – поделился впечатлениями Жандос Калиакпаров.

Всего же призовой фонд интеллек­туальной битвы составил 2,6 млн тенге. Занявшей 1-е место команде «Дара» из Жамбылской области вручили денежный приз в размере 500 тыс. тенге. 2-е место и 300 тыс. тенге присудили команде West Coast из Мангистауской области. 3-е мес­то заняла команда Europolis из Западно-Казахстанской области, она получила 200 тыс. тенге. Также по итогам игры три самые креативные команды отмечены призами в 300, 200 и 100 тыс. тенге.

Интеллектуальная битва умов в рамках проекта «Тіл тағдыры – ел тағдыры» будет проводиться ежегодно. В планах – игра на русском языке и даже участие зарубежных команд.

#Астана #финал #игра #Aqyl Battle Cup

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