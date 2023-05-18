Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские установили женщину, обманувшую ломбард на 4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В заявлении одного из ломбардов, поступившем в Жетысайский районный отдел полиции, говорилось о женщине, сдавшей бижутерию на 4 млн тенге под видом золотых изделий.

Стражи порядка установили подозреваемую – местную жительницу, которая в качестве постоянной клиентки вначале приносила золото, а затем бижутерию. Работники ломбарда не сразу заметили, что якобы драгоценные изделия были фальшивкой.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество», выясняются все обстоятельства.