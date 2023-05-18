Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркестанской области
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В Туркестанской области полицейские установили женщину, обманувшую ломбард на 4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
В заявлении одного из ломбардов, поступившем в Жетысайский районный отдел полиции, говорилось о женщине, сдавшей бижутерию на 4 млн тенге под видом золотых изделий.
Стражи порядка установили подозреваемую – местную жительницу, которая в качестве постоянной клиентки вначале приносила золото, а затем бижутерию. Работники ломбарда не сразу заметили, что якобы драгоценные изделия были фальшивкой.
Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество», выясняются все обстоятельства.