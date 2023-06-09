Бизнес-делегация Эфиопии поблагодарила Казахстан за теплый прием

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В рамках проведения Международного Форума Астана заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин встретился с бизнес-делегацией Эфиопии во главе с бывшим президентом Эфиопии Мулату Тешоме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Несмотря на удаленность этой страны африканского континента от Казахстана, двусторонние связи между двумя государствами имеют положительную динамику. В сентябре исполнится 12 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Эфиопией. С 2013 года действует Посольство Казахстана в Аддис-Абебе.

«Мы высоко оцениваем политические и экономические реформы, проводимые Правительством Абий Ахмеда, а также роль и вклад Аддис-Абебы в укрепление региональной безопасности. Казахстан приветствует эти преобразования и желает успехов в достижении намеченных задач», — обратился к участникам встречи Серик Жумангарин.

Экономическое сотрудничество Казахстана с Эфиопией пока еще не получило должного развития, но имеет хорошие перспективы и потенциал. За 4 месяца 2023 года товарооборот между нашими странами увеличился на 83,2% и составил $130,8 тыс, отметили в Правительстве.

По словам Жумангарина, Казахстан заинтересован в интенсификации двусторонней торговли и инвестиций и вхождении Эфиопии в ТОП-10 экономических партнеров в Африке.

«Вы привезли с собой группу крупных бизнесменов, заинтересованных в создании совместных предприятий и производств. Это первый визит эфиопской делегации с бизнес-миссией в Казахстан и, я надеюсь, что он пройдет плодотворно», — выразил надежду Серик Жумангарин.

В свою очередь экс-президент Эфиопии Мулату Тешоме поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием, а также отметил, что обе страны объединяют общие возможности и интересы. Среди потенциально успешных направлений сотрудничества он особенно выделил торговлю, инвестиции и туризм.

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