Бизнес-кейс для горняков

В Караганде выступили 6 команд КарГТУ. В условиях ограниченных финансовых ресурсов они искали ключи для оптимальной модернизации оборудования и повышения эффективности технологического процесса на предприятиях угледобывающего холдинга. Рациональность задачи оценивало компетентное жюри из числа ведущих специалистов горнодобывающих предприятий.

Организаторами проекта стали «Молодежный форум лидеров горного дела» и его партнеры – Академия горных наук, Геологический музей им В. Вернадского РАН, некоммерческое партнерство «Глобальная энергия», Российский оргкомитет Всемирного горного конгресса. Победитель отборочного этапа – команда «Горняки» – поедет на финальное состязание в Москву.

Наталья РЫЖКОВА,

Караганда