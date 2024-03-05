Бизнес по-деревенски

В последнее время представители местных властей резко активизировали работу по проекту «Ауыл аманаты», главная цель которого – повышение благосостояния жителей сел путем предоставления им льготных займов на открытие бизнеса, создание сельхозкооперативов. В числе других приоритетных задач – развитие растениеводства, животноводства, теп­личных хозяйств, а также отрасли переработки мяса, молока, зерна.

Дело в том, что по итогам прошлого года меры по привлечению сельчан к данной программе оказались недостаточно эффективными. Как сообщалось в ноябре 2023-го, из 8,3 млрд тенге, выделенных региону на осуществление проекта, было освоено лишь 1,9 млрд тенге, или менее 23%.

Но вот спустя четыре месяца динамика финансирования бизнес-проектов значительно улучшилась. По последним данным, на участие в программе от аграриев поступило свыше 1 400 заявок. В общей сложности гражданам выдано 622 микрокредита на общую сумму 4,6 млрд тенге.

Согласно условиям, займы выделяются на срок до семи лет размером до 9,2 млн тенге с годовой ставкой 2,5% (суммы кредитов, выдаваемые фермерам и кооперативам, достигают 29,5 млн тенге). При этом каждый заемщик должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, иметь чистую кредитную историю, залоговое обеспечение, а также земельный участок для ведения аграрного бизнеса.

Как показывает практика, львиная доля граждан, пожелавших принять участие в проекте «Ауыл аманаты», занимается животноводством. К примеру, семья Тленшиевых из села Панфилово Талгарского района разводит крупный рогатый скот. Фермеры решили расширить крестьянское хозяйство, закупив на кредитные средства 127 голов овец. За месяц содержания на отгонном участке поголовье выросло почти вдвое, дав приплод.

По словам Ерлана Тленшиева, государство должно оказывать поддержку аграрному сектору. Тогда в села вернется молодежь, уехавшая в города в поисках лучшей жизни. Необходимо внедрять больше программ, направленных на повышение доходов сельских тружеников. Аул начнет процветать, если там будут созданы соответствующие условия.

С этим мнением согласен еще один участник программы – житель Енбекшиказахского района Билал Ахметов, разработавший бизнес-план по открытию металлопрокатного цеха. На заемные средства сельчанин приобрел необходимое оборудование и уже изготавливает металлический шифер прямо во дворе своего дома.

Кровельный материал поставляется в восемь близлежащих сел.

Как рассказал предприниматель, раньше металлошифер везли из Китая. Продукция местного производства не уступает по качеству зарубежным аналогам, а стоит вдвое дешевле. Поэтому пользуется большим спросом.

К слову, в рамках программы «Ауыл аманаты» в регионе уже создан ряд сельхозкооперативов в животноводстве, рыбном хозяйстве и других отраслях. По инициативе местных властей планируется выдавать льготные кредиты на внедрение влагосберегающих технологий. В частности, тем фермерам, кто будет применять системы капельного орошения или дождевальные установки, государство готово субсидировать 50% расходов.

Как отметил недавно на встрече с предпринимателями заместитель акима области Алмас Батанов, в аграрном секторе региона очень низок уровень применения влагосберегающих технологий – всего 8%. Тогда как в среднем по республике данный показатель вдвое выше – 16%. Соответственно при поливе сельскохозяйственных культур на полях расходуется много воды, нехватка которой ощущается в последние годы все острее.

Для решения проблемы предусмотрена комплексная поддержка аграриев, включающая не только льготное финансирование, но и облегчение условий залогового обеспечения. Кроме того, СПК «Қонаев» разработала пакетные бизнес-планы, и теперь фермерам не нужно тратить время на это, а также сбор другой документации. Им остается лишь получить в СПК кредит, оплатить половину стоимости системы капельного орошения. Оставшуюся часть цены поставщик оборудования получит в областном управлении сельского хозяйства в виде субсидий.