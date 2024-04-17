Бизнесмены Казахстана и Кыргызстана подписали документы на $300 млн

На полях бизнес-форума Казахстана и Кыргызстана, прошедшего 17 апреля в Астане, представители бизнеса двух стран подписали коммерческие документы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Минторговли

Они намерены реализовать проекты в сфере строительства солнечных электростанций, ферросплавного завода, распределительного центра на территории Кыргызской Республики, о области поставок сельхозпродукции и другие. Общая сумма договоренностей составила $300 млн.

В открытии мероприятия приняли участие заместители премьер-министров Казахстана и Кыргызстана Серик Жумангарин и Адылбек Касымалиев.

В форуме приняли участие компании, занятые в сферах машиностроения, промышленности, металлургии, строительства, логистики, сельского хозяйства, фармацевтики, инвестиций, услуг. Организаторами бизнес-форума выступили Министерство торговли и интеграции РК и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade».

По итогам 2023 года товарооборот Казахстана и Кыргызстана увеличился на 26% по сравнению с предыдущим, достигнув 1,6 млрд долларов. Доля казахстанского экспорта составляет почти 69%, или 1,1 млрд долларов (рост на 35,8%). Импорт – 495,2 млн долларов США (рост на 9%).