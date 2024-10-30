Благие намерения

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры поддержки производителей.

Обрабатывающая промышленность Казахстана догнала по объемам сырьевой сектор и продолжает расти. При этом одну из лидирующих позиций занимает машиностроительная отрасль (20%), в которой задействовано около 4 тыс. компаний, занято более 120 тыс. человек. По итогам 2023 года доля машиностроения в структуре ВВП достигла 1,9%. Растут объемы производства, есть положительная динамика в привлечении инвестиций.

Одно из основных преимуществ развития машинострое­ния – мощный мультипликативный эффект. В соответствии с международным опытом создание в отрасли одного рабочего места стимулирует появление семи-восьми рабочих мест в смежных отраслях. Как доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, за девять месяцев 2024 года в отрасль привлечено около 124 млрд тенге инвестиций – налицо двукратный рост. Объем производства составил более 3 трлн тенге. Индекс физического объема – 104,2%. В структуре машиностроения наи­большую долю занимают автопром, железнодорожное и элект­ротехническое машинострое­ние. В автопроме создаются совместные предприятия, приходят инвесторы, готовые вкладывать собственные средства в строительство новых автозаводов на территории республики.

– Дальнейшее развитие сектора планируется за счет углубления локализации и освоения производства компонентной базы. До конца текущего года ожидается запуск серийного производства мультимедийных систем и автокресел в городе Алматы, – доложил министр.

В железнодорожном машиностроении произведено продукции на 423 млрд тенге с ростом в 1,5 раза. Налажена сборка локомотивов по технологиям компаний Wabtec и Alstom, а также выпуск грузовых и пассажирских вагонов. По словам Каната Шарлапаева, железнодорожное машиностроение характеризуется огромным потенциалом для развития. В настоящее время общий парк подвижного состава достигает 139 тыс. единиц. Средняя степень его изношенности – 55%. В связи с этим ведется работа по запуску новых проектов по выпуску грузовых, пассажирских вагонов, цистерн и полувагонов.

В сельскохозяйственном машиностроении за последние пять лет объемы производства в натуральном выражении выросли вчетверо. По итогам девяти месяцев текущего года выпущено более 5 тыс. тракторов и комбайнов. Запущено производство крупногабаритных деталей: кабин тракторов и бункеров комбайнов. Налажена кооперация между производителями и смежными производствами. В Костанае создан Локализационный центр, где организованы цеха по производству компонент­ной базы. Дальнейшее развитие сектора будет сфокусировано на наращивании выпуска навесной и прицепной техники.

В отрасли машиностроения сформированы два устойчивых кластера – в Экибастузе и Сарани. Кластерный подход планируется распространить и на другие секторы машиностроения.

– Дополнительно прорабатывается осуществление двух новых проектов в машиностроении, в том числе проект по созданию Локализационного центра для выпуска электронных компонентов к бытовой технике. В результате достигнута диверсификация экономик данных городов, что позволило вывести Сарань из статуса моногорода, – проинформировал Канат Шарлапаев.

Как отметил председатель Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев, в настоящее время работа ведется согласно утвержденному Комплексному плану развития отрасли на 2024–2028 годы, включающему 79 мероприятий по семи ключевым направлениям. В перспективе в течение пяти лет предусмотрено финансирование из АО «Фонд развития промышленности» в объеме 600 млрд тенге для создания новых и модернизации действующих производств, АО «ДАМУ» – в размере 50 млрд тенге, это позволит коммерческим банкам профинансировать субъекты МСБ на общую сумму 370 млрд тенге.

– Поставлены целевые индикаторы по увеличению индекса физического объема в 2,2 раза, производства в денежном выражении – в 4,5 раза, объема экспорта – втрое, производительности труда – вдвое, инвестиций – в полтора раза. Рассчитываем внести достойный вклад в удвоение к 2029 году ВВП республики согласно поручению Президента, – заверил Мейрам Пшембаев.

Доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%, сообщила в свою очередь вице-президент Ассоциа­ции казахстанского автобизнеса Анар Макашева. Спикер уточнила, что сейчас в работе находятся десять проектов по производству автокомпонентов, часть объектов уже запущена. На производственных площадках в Костанае и Алматы налаживается промышленная кооперация между производителями транспортных средств и автокомпонентов.

Как сообщил президент Союза промышленных инвесторов Кайрат Еламанов, годовой объем производства сельскохозяйственной техники составляет 263 млрд тенге, прогнозируется рост до 300 млрд тенге в 2025 году. В следующем году производители планируют освоить операции по изготовлению зерновых бункеров, наклонных камер, измельчителей и кабин комбайнов. В планах – локализация посевной техники Amazone, тракторов Zoomlion, комбайнов Sampo.

– Решение о субсидировании фермеров при приобретении отечественной сельскохозяйственной техники в текущем году уже дает свой эффект. Сейчас ведутся предметные переговоры с иностранными производителями по локализации ранее ввозимой техники на действующих площадках. Это увеличит как объем производства, так и рабочие места в 2025 году, – отметил Кайрат Еламанов.

Спикер также проинформировал о перспективах производства бытовой техники в Казахстане. Основные предприятия новой отрасли находятся в Сарани и Алматы: Silk Road Electronics с брендом Artel, Алматы турмыс­тык зауыты с брендом Dausher, DS Multimedia с брендом Xiaomi.

На мощностях трех предприя­тий выпущено около 200 тыс. единиц техники. Кухонные бытовые плиты, мини-печи, стиральные машины, телевизоры, водонагреватели, пылесосы, вытяжки продаются в крупных торговых домах электроники. До конца года планируется нарастить объемы.

– Внесенные в нынешнем году изменения в Налоговый кодекс по НДС позволили установить четкий порядок сбыта продукции по всей «цепочке» от производителя до конечного клиента. Удалось не только привлечь к производству ведущие мировые компании, но и снизить цену для покупателей техники, – сообщил спикер.

Глава Правительства Олжас Бектенов в свою очередь акцентировал внимание на одном из ключевых вопросов сектора – модернизации оборудования. Премьер-министр отметил, что в машиностроении изношенность техники достигает 40%. Только в железнодорожной отрасли до 2030 года ожидается вывод из эксплуатации более 800 отработавших свое пассажирских вагонов. По данным Союза промышленных инвесторов Казахстана, в обновлении нуждается до 76% сельхозтехники. Премьер-министр подчеркнул, что для достижения поставленных Президентом целей по диверсификации экономики необходимо активно использовать потенциал отечественного машиностроения и внедрять новые технологии.

– Глава государства подчеркивает, что именно индустриализация должна стать основным драйвером диверсификации экономики. Ускоренное развитие обрабатывающего сектора, и прежде всего машиностроения, должно быть локомотивом в обеспечении экономической самодостаточности Казахстана. Государство последовательно поддерживает отечественных производителей. Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Кроме того, для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства, – подчерк­нул Олжас Бектенов и отметил необходимость внедрения цифровых технологий на предприятиях в соответствии с глобальными тенденциями роботизации и автоматизации производственных циклов.

На сегодня в автопроме ведется работа по формированию кластерного производства. Такой подход стимулирует развитие смежных отраслей, открывает новые возможности и перспективы для всего сектора.

В нефтегазовом машинострое­нии действуют около 50 предприятий. Объемы их производства достигают 160 млн долларов, при этом объем импорта превышает 1,6 млрд долларов. Премьер-министр обратил внимание на десятикратную разницу и необходимость сокращения этого разрыва.

Для содействия в создании новых отечественных производств создан Международный центр нефтегазового машиностроения. Успешно осуществлены проекты по локализации продукции таких международных компаний, как Honeywell, PetrolValves, Wika. Руководитель Правительства отметил необходимость расширения полномочий цент­ра по гарантированию заключения долгосрочных договоров международных операторов с казахстанскими предприятиями.

Олжас Бектенов поручил министерствам промышленности, финансов, национальной экономики и управляющему холдингу «Байтерек» обеспечить дополнительное финансирование проектов в машиностроении в рамках уже одобренных финансово-экономических обоснований. Министерству промышленности и строительства поручено держать на постоянном контроле ход реализации проектов в автомобилестроении, оперативно решать возникающие вопросы, расширять экспорт.