Благие намерения Свежий выпуск 30 октября 2024 г. 3:30 60 Марина Демченко специальный корреспондент Машиностроители к 2028 году планируют вдвое увеличить объемы производства инфографика предоставлена пресс-службой МПС РК На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры поддержки производителей. Обрабатывающая промышленность Казахстана догнала по объемам сырьевой сектор и продолжает расти. При этом одну из лидирующих позиций занимает машиностроительная отрасль (20%), в которой задействовано около 4 тыс. компаний, занято более 120 тыс. человек. По итогам 2023 года доля машиностроения в структуре ВВП достигла 1,9%. Растут объемы производства, есть положительная динамика в привлечении инвестиций. Одно из основных преимуществ развития машиностроения – мощный мультипликативный эффект. В соответствии с международным опытом создание в отрасли одного рабочего места стимулирует появление семи-восьми рабочих мест в смежных отраслях. Как доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, за девять месяцев 2024 года в отрасль привлечено около 124 млрд тенге инвестиций – налицо двукратный рост. Объем производства составил более 3 трлн тенге. Индекс физического объема – 104,2%. В структуре машиностроения наибольшую долю занимают автопром, железнодорожное и электротехническое машиностроение. В автопроме создаются совместные предприятия, приходят инвесторы, готовые вкладывать собственные средства в строительство новых автозаводов на территории республики. – Дальнейшее развитие сектора планируется за счет углубления локализации и освоения производства компонентной базы. До конца текущего года ожидается запуск серийного производства мультимедийных систем и автокресел в городе Алматы, – доложил министр. В железнодорожном машиностроении произведено продукции на 423 млрд тенге с ростом в 1,5 раза. Налажена сборка локомотивов по технологиям компаний Wabtec и Alstom, а также выпуск грузовых и пассажирских вагонов. По словам Каната Шарлапаева, железнодорожное машиностроение характеризуется огромным потенциалом для развития. В настоящее время общий парк подвижного состава достигает 139 тыс. единиц. Средняя степень его изношенности – 55%. В связи с этим ведется работа по запуску новых проектов по выпуску грузовых, пассажирских вагонов, цистерн и полувагонов. В сельскохозяйственном машиностроении за последние пять лет объемы производства в натуральном выражении выросли вчетверо. По итогам девяти месяцев текущего года выпущено более 5 тыс. тракторов и комбайнов. Запущено производство крупногабаритных деталей: кабин тракторов и бункеров комбайнов. Налажена кооперация между производителями и смежными производствами. В Костанае создан Локализационный центр, где организованы цеха по производству компонентной базы. Дальнейшее развитие сектора будет сфокусировано на наращивании выпуска навесной и прицепной техники. В отрасли машиностроения сформированы два устойчивых кластера – в Экибастузе и Сарани. Кластерный подход планируется распространить и на другие секторы машиностроения. – Дополнительно прорабатывается осуществление двух новых проектов в машиностроении, в том числе проект по созданию Локализационного центра для выпуска электронных компонентов к бытовой технике. В результате достигнута диверсификация экономик данных городов, что позволило вывести Сарань из статуса моногорода, – проинформировал Канат Шарлапаев. Как отметил председатель Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев, в настоящее время работа ведется согласно утвержденному Комплексному плану развития отрасли на 2024–2028 годы, включающему 79 мероприятий по семи ключевым направлениям. В перспективе в течение пяти лет предусмотрено финансирование из АО «Фонд развития промышленности» в объеме 600 млрд тенге для создания новых и модернизации действующих производств, АО «ДАМУ» – в размере 50 млрд тенге, это позволит коммерческим банкам профинансировать субъекты МСБ на общую сумму 370 млрд тенге. – Поставлены целевые индикаторы по увеличению индекса физического объема в 2,2 раза, производства в денежном выражении – в 4,5 раза, объема экспорта – втрое, производительности труда – вдвое, инвестиций – в полтора раза. Рассчитываем внести достойный вклад в удвоение к 2029 году ВВП республики согласно поручению Президента, – заверил Мейрам Пшембаев. Доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%, сообщила в свою очередь вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева. Спикер уточнила, что сейчас в работе находятся десять проектов по производству автокомпонентов, часть объектов уже запущена. На производственных площадках в Костанае и Алматы налаживается промышленная кооперация между производителями транспортных средств и автокомпонентов. Как сообщил президент Союза промышленных инвесторов Кайрат Еламанов, годовой объем производства сельскохозяйственной техники составляет 263 млрд тенге, прогнозируется рост до 300 млрд тенге в 2025 году. В следующем году производители планируют освоить операции по изготовлению зерновых бункеров, наклонных камер, измельчителей и кабин комбайнов. В планах – локализация посевной техники Amazone, тракторов Zoomlion, комбайнов Sampo. – Решение о субсидировании фермеров при приобретении отечественной сельскохозяйственной техники в текущем году уже дает свой эффект. Сейчас ведутся предметные переговоры с иностранными производителями по локализации ранее ввозимой техники на действующих площадках. Это увеличит как объем производства, так и рабочие места в 2025 году, – отметил Кайрат Еламанов. Спикер также проинформировал о перспективах производства бытовой техники в Казахстане. Основные предприятия новой отрасли находятся в Сарани и Алматы: Silk Road Electronics с брендом Artel, Алматы турмыстык зауыты с брендом Dausher, DS Multimedia с брендом Xiaomi. На мощностях трех предприятий выпущено около 200 тыс. единиц техники. Кухонные бытовые плиты, мини-печи, стиральные машины, телевизоры, водонагреватели, пылесосы, вытяжки продаются в крупных торговых домах электроники. До конца года планируется нарастить объемы. – Внесенные в нынешнем году изменения в Налоговый кодекс по НДС позволили установить четкий порядок сбыта продукции по всей «цепочке» от производителя до конечного клиента. Удалось не только привлечь к производству ведущие мировые компании, но и снизить цену для покупателей техники, – сообщил спикер. Глава Правительства Олжас Бектенов в свою очередь акцентировал внимание на одном из ключевых вопросов сектора – модернизации оборудования. Премьер-министр отметил, что в машиностроении изношенность техники достигает 40%. Только в железнодорожной отрасли до 2030 года ожидается вывод из эксплуатации более 800 отработавших свое пассажирских вагонов. По данным Союза промышленных инвесторов Казахстана, в обновлении нуждается до 76% сельхозтехники. Премьер-министр подчеркнул, что для достижения поставленных Президентом целей по диверсификации экономики необходимо активно использовать потенциал отечественного машиностроения и внедрять новые технологии. – Глава государства подчеркивает, что именно индустриализация должна стать основным драйвером диверсификации экономики. Ускоренное развитие обрабатывающего сектора, и прежде всего машиностроения, должно быть локомотивом в обеспечении экономической самодостаточности Казахстана. Государство последовательно поддерживает отечественных производителей. Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Кроме того, для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства, – подчеркнул Олжас Бектенов и отметил необходимость внедрения цифровых технологий на предприятиях в соответствии с глобальными тенденциями роботизации и автоматизации производственных циклов. На сегодня в автопроме ведется работа по формированию кластерного производства. Такой подход стимулирует развитие смежных отраслей, открывает новые возможности и перспективы для всего сектора. В нефтегазовом машиностроении действуют около 50 предприятий. Объемы их производства достигают 160 млн долларов, при этом объем импорта превышает 1,6 млрд долларов. Премьер-министр обратил внимание на десятикратную разницу и необходимость сокращения этого разрыва. Для содействия в создании новых отечественных производств создан Международный центр нефтегазового машиностроения. Успешно осуществлены проекты по локализации продукции таких международных компаний, как Honeywell, PetrolValves, Wika. Руководитель Правительства отметил необходимость расширения полномочий центра по гарантированию заключения долгосрочных договоров международных операторов с казахстанскими предприятиями. Олжас Бектенов поручил министерствам промышленности, финансов, национальной экономики и управляющему холдингу «Байтерек» обеспечить дополнительное финансирование проектов в машиностроении в рамках уже одобренных финансово-экономических обоснований. Министерству промышленности и строительства поручено держать на постоянном контроле ход реализации проектов в автомобилестроении, оперативно решать возникающие вопросы, расширять экспорт. #экономика #производство #машиностроение