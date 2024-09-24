Более 50 млн тонн кормов планируют заготовить в этом году в РК

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Благоприятные условия для кормозаготовки создают в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, по состоянию на 24 сентября было заготовлено сена в объеме 31,6 млн тонн или 85,3% от полуторагодового плана, сенажа 1,8 млн тонн или 107,6% от годового плана, концкормов 1988,2 тыс. тонн, силоса 1304,2 тыс. тонн и соломы 2445,1 млн. тонн.

МСХ совместно с местными исполнительными органами продолжается работа по развитию кормопроизводства.

В целях принятия мер по расширению площадей орошаемых земель под кормовые культуры, развитию семеноводства кормовых культур, приобретению сельхозтехники, повышению продуктивности пастбищных угодий ведомством проводится работа по актуализации Дорожной карты развития кормопроизводства.

«В текущем году посевные площади кормовых культур по данным регионов превысили 3,2 млн гектаров, что больше на 83,5 тыс. гектаров по сравнению с 2023 годом. При этом доля кормовых, размещаемых на пашне составила порядка 14% (в 2023 году – 13%). Запланировано заготовить 24,5 млн тонн сена (полуторагодичный – 36,7 млн. тонн), сенажа - 1,7 млн тонн, соломы – 4,6 млн тонн, концкормов – 5,5 млн тонн и силоса – 2 млн тонн. По состоянию на 24 сентября текущего года заготовлено сена в объеме 31,6 млн тонн или 85,3% от полуторагодового плана, сенажа 1,8 млн тонн или 107,6% от годового плана, концкормов 1988,2 тыс. тонн (35,7%), силоса 1304,2 тыс. тонн (64,2%) и соломы 2445,1 млн тонн (52,6%)», – говорится в официальном сообщении.

В целом, обстановка по кормообеспеченности в Казахстане прогнозируется как стабильная.

#условия #МСХ #кормозаготовка

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