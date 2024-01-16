Благотворительность и осознанное родительство

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Асель Муканова

За два года общественный фонд «Қазақстан халқына» оказал благотворительную помощь на сумму 90,9 млрд тенге.

фото из архива "КП"

Приоритетными направлениями деятельности фонда остаются оказание благотворительной помощи в сферах здравоохранения и социальной поддержки, образования, культуры и спорта, а также помощь гражданам при чрезвычайных ситуациях. Программы реализуются во всех регионах страны с упором на сельские населенные пункты и малые города.

Инициированы 67 программ и проектов на общую сумму 177 млрд тенге. Как сообщил на брифинге в СЦК председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, на сегодняшний день в фонд поступило 196,6 млрд тенге.

131 млрд из них перечислили 60 отечественных компаний, 39 общественных объединений и пять фондов. ФНБ «Самрук-Қазына» выделил «Қазақстан халқына» 66,6 млрд тенге, уже получен первый взнос в размере 20,6 млрд тенге.

4,9 млрд тенге направил оператор лотереи АО «Сәтті Жұлдыз». 39 млрд поступило от крупных доноров – физических лиц. Кроме того, поступают деньги от населения. Три строительные компании на днях перечислили фонду 500 млн тенге.

– За это время команда фонда менялась – не персонально, а по уровню понимания того, чем мы занимаемся, – ответил Болат Жамишев на вопрос о переменах в работе структуры. – Мы отключили ряд проектов в образовании. Да, данная сфера была определена как одно из направлений нашей деятельности. Но наибольшей помощи требует сельская школа, и ею нельзя заниматься несис­темно, а реализация системных проектов – ответственность государства. Мы вынужденно стали заниматься развитием опорных и малокомплектных школ. Например, в Актюбинской области реализуется пилотный проект по магнитным школам и онлайн-обу­чению в 134 малокомплектных учебных заведениях.

Фонд финансирует проекты по обеспечению детей и молодежи техническими средствами реабилитации, чтобы показать, как это работает, и чтобы Минтруда могло тиражировать данный опыт. Хотим, чтобы наши проекты были видны людям. Пытаемся балансировать. Это непросто, но нам подсказывают общественные организации.

В сфере здравоохранения реализуются 12 благотворительных программ на 103,3 млрд тенге. Фонд обеспечил лекарственными средствами 382 пациента с редкими (орфанными) тяжелыми заболеваниями, из которых 296 – дети. Закуплено 39 наименований препаратов, из них девять – впервые в Казахстане, в том числе самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма».

Болат Жамишев пояснил: фонд не финансирует Министерство здравоохранения, не дублирует его функции, а получает деньги от доноров и реализует свои проекты.

– Во всем мире есть практика, когда дорогие препараты закупаются фондами. С появлением «Қазақстан халқына» это стало возможным и в Казахстане. Но на нас не лежит основная ответственность за обеспечение орфанных больных. Мы не получаем деньги от Минздрава и не передаем деньги им, а заключаем прямые контракты с производителями лекарств или приобретаем их через дистрибьюторов, – сообщил он.

25 пациентов направлены на лечение за рубеж. Поставлено оборудование для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных в 28 медицинских организациях. Проведено 93 операции по трансплантации роговицы, всего 304 пациен­там сделают пересадку.

На оснащение онкологической службы пойдет 19,9 млрд тенге, детской нейрохирургической службы – 3,4 млрд. Обучением медицинских генетиков и специалис­тов ультразвуковой диагностики за рубежом охвачено 50 врачей, 24 трансплантационных координатора уже отучились в Турции.

В сфере соцподдержки и реабилитации реализуется 15 проектов на 15,9 млрд тенге. Открыты семь центров раннего вмешательства и пять центров для детей с аутизмом. Бионическими и модульными протезами обеспечены 128 человек, изготовлено и выдано в домашнее пользование детям 13 экзоскелетов. Предполагается обеспечение подъемниками 80 школ Астаны, Алматы и Шымкента.

В сфере образования реализуются девять программ. Создано 80 опорных сельских школ и школ в моногородах. Проект содействует сокращению разрыва в обучении между регионами, городскими и сельскими школами и является системным, комплексным.

187 районных школ получили современный программно-аппаратный комплекс для изучения робототехники. 98 специальных школ, не оснащавшихся с советских времен, обзавелись учебным, реабилитационным и коррекционным оборудованием и новой мебелью.

Проект фонда «QH Жаздық жолдама» позволил организовать в детских лагерях летний отдых 20 тыс. школьников. А в высшем образовании за два года свыше трех тысяч выпускников сельских школ, детей с инвалидностью и из социально уязвимых слоев получили образовательные гранты.

В сфере спорта фондом утверж­дены пять проектов. В их рамках, в частности, открыты 24 спортивных зала в отдаленных населенных пунктах с низким уровнем спортивной инфраст­руктуры.

...В этот же день в СЦК обсудили культуру осознанного родительства. На брифинге были представлены результаты социального исследования, проведенного республиканским общественным объединением родителей «Сенімен Болашақ» в 2023 году.

По словам председателя объеди­нения Жансаи Бердимурат, исследование позволило пролить свет на некоторые вопросы воспитания детей в семьях и составить портрет казахстанского родительства. В опросе приняли участие 32 755 человек, из них поч­ти 25 тыс. – дети от 13 до 17 лет.

– Учитывая, что участие в анкетировании было добровольным, мы можем сказать, что казах­станский активный родитель – это женщина. Отцы остаются за бортом воспитательного процесса, – сказала она.

Портрет родителя изучался в трех измерениях: компетенции осознанного родительства, качество времяпрепровождения с ребенком, воспитание осознанного ребенка и вовлеченность в его жизнь. На основании исследования работа общественников будет сосредоточена на десяти направлениях. Это в том числе репродуктивное здоровье, противодействие буллингу и кибербуллингу, сотрудничество школ и родителей, предотвращение бытового насилия.

В 2024 году РОО «Сенімен Болашақ» запускает ряд проек­тов регионального масштаба, направленных на формирование лучших практик в развитии казахстанской модели осознанного родительства. В Астане это будет проект по работе с домашними агрессорами Tatulyq, в Акмолинской области – «Асыл отбасы» по профилактике социального сиротства посредством формирования института «Рухани ана, рухани әке».

В Кызылординской области планируется подготовить двести молодых людей к семейной жизни, а в СКО – реализовать проект по профориентации, современным методам определения траектории профессиональной реализации и развития.

– Безусловно, одной из важных тем модернизации общественного сознания являются вопросы семьи, семейных ценностей, создания благоприятных условий для развития детей. Формирование личности начинается именно в семье. И не только школа, но и родительское сообщество в ответе за гармоничное развитие человека, – подчеркнула президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

#здравоохранение #брифинг #проекты #благотворительность #Қазақстан халқына #СЦК

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