Білім-парк, центры креативного образования и технологий открыли в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал об открытии в городе нескольких центров для развития творчества и образования детей, передает официальный сайт акимата столицы, передает Kazpravda.kz.

"В Международный день защиты детей открыли ряд творческих, познавательных и учебных центров, дворов, во всех районах столицы проходят фестивали, спортивные состязания и концерты.

Сегодня, к примеру, открыли центр творчества и науки «Білім-парк» (ЖК Нурсая). Там дети могут заниматься робототехникой, судомоделированием, авиамоделированием, видеографикой, боксом, научиться играть на домбре и в шахматы. Занятия в «Білім-парк» - бесплатные, записаться дети могут через сайт Дворца школьников.

Кроме того, значительно расширили деятельность самого Дворца школьников (ул. Б.Момышулы, 5), использовав ранее пустующие места. Там открыли центр креативного образования «SANA» и центр креативных технологий «TANYM». В данных центрах детей обучают программированию и компьютерной графике. В процессе игры дети быстрее запоминают необходимые знания и навыки, в том числе по программированию роботов, развивают логическое мышление и др. Занятия также проводятся бесплатно.

В конце встречи побеседовали с нашими выпускниками, победителями международных и республиканских олимпиад. Наша команда ежегодно на республиканских олимпиадах удостаивается звания «Лучшая олимпийская команда». В этом году наша сборная завоевала рекордное количество медалей – 93 призовых места. Это все труд учителей, самих школьников и их родителей.

Глава государства объявил этот год Годом детей. Ведем системную работу над созданием условий: строим школы, повышаем оклад педагогам, расширяем сеть познавательных и учебных центров.

Поздравляю с Международным днем защиты детей! Желаю каждой семье, каждому ребенку крепкого здоровья, успехов и благополучия", – написал аким столицы.