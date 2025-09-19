Блогер получил штраф за розыгрыши в соцсетях

Закон и Порядок
110

Он заплатил более 1 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент экономических расследований по городу Алматы по факту организации незаконной лотерейной деятельности в Instagram на странице аккаунта «Justking31» направил письмо в адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Установлено, что на странице блогера Нурбека Нуртазы, у которого более 7 млн подписчиков, ежедневно проводились мероприятия по розыгрышу двухэтажного дома в городе Алматы, а также выплаты денег и смартфонов участникам. При этом,  для участия в данном розыгрыше необходимо было купить обучающие курсы за 29 990 тенге.

Победитель розыгрыша определяется посредством оборудования «Поле чудес», где присутствует элемент случайности при выборе победителя.

На владельца наложен штраф в размере 300 МРП (более 1 млн тенге).

«Владелец аккаунта при рассмотрении дела вину свою признал полностью и оплатил штраф», - говорится в сообщении.

#штраф #розыгрыш #блогер

