Блюдо из конопли готовил "для здоровья" костанаец

Кашу из конопли готовил 63-летний житель Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

В доме 63-летнего жителя поселка Босколь Карабалыкского района в коробке из-под водки полицейские обнаружили более 500 граммов россыпи конопли.

Мужчина рассказал, что из травы варит кашу, которая «полезна» для здоровья. Вещество направили на экспертизу.

Полиция начала досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», проводятся необходимые следственные действия.