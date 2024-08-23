«Богатство необъяснимого происхождения» на $10 млн США вернули Казахстану

Возврат активов
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Дана Аменова
корреспондент

Владельцы активов не смогли объяснить их происхождение

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта Закона «О возврате государству незаконно приобретённых активов» установлено нахождение у аффилированных с ним лиц активов необъяснимого происхождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Комитет по возврату активов подал иск об обращении указанных активов на сумму более 10 млн долларов США в доход государства. В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов.

«Судом первой инстанции исковые требования Комитета по возврату активов удовлетворены полностью, постановлением судебной коллегии апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения. В рамках исполнения решения суда в доход государства обращены наличные деньги, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого, по мнению экспертов, уходят в сакскую эпоху», – говорится в официальном сообщении.

Несмотря на то, что в данном случае использован принудительный механизм, стимулирование добровольного возврата активов является и остается основным принципом Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», добавили в надзорном органе.

#Генпрокуратура #богатство #возврат #активы

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